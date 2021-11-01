Две разведывательные группы ВСУ накрыты огнем при попытке захвата населенных пунктов на Донбассе

Подразделения ДНР атаковали бойцов ВСУ в Старомарьевке. Ополченцы самопровозглашенной ДНР накрыли минометным огнем две диверсионно-разведывательные группы украинских военных, пытавшихся проникнуть в Тельманово и Ново Марьевку. Как стало известно, ополченцы применили минометы калибром в 120-мм.

Внезапная атака заставила украинских военных отказаться от своих планов. Им пришлось укрыться за жилыми домами, в которых проживают мирные жители.

Между тем мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила сообщение об атаке по силам ВСУ. Сообщается, что воронки от минометных снарядов были обнаружены 31 октября в поле севернее дороги Т0512, в 1,6 км к юго-востоку от Старомарьевки. Рядом с ними были замечены украинский флаг и колючая проволока, пишет avia.pro .

Напомним, что в последние недели ВСУ активизировались на Донбассе в попытке занять южную часть территории ДНР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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