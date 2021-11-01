Бойцы Новороссии модернизировали танк до уровня Т-90

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики для усиления своей боевой мощи модернизируют бронированную технику, имеющуюся у них на вооружении.

Им удалось модернизировать захваченный ранее у ВСУ танк Т-64 практически до уровня танка Т-90, передает Аvia.pro .

При модернизации они изменили не только внешний вид, но существенно усилили ее боевые возможности. На танк установлен комплекс оптико-электронного подавления, который должен препятствовать наведению управляемых противотанковых ракет противника. Он также сможет подавлять беспилотники.

Установлена на танк динамическая защита «Контакт». Специалисты модернизировали и «начинку» танка, но какие именно были проведены изменения, не сообщается.

Если возникнет необходимость, то в ближайшее время модернизированный танк будет задействован в реальных боевых условиях. Новое оснащение танка позволяет исключить возможность неожиданных атак по позициям, где он размещается.

Отметим, в последние дни ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. Украинские военные применяли в том числе беспилотники для нанесения ударов по населенным пунктам, неподконтрольным Киеву.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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