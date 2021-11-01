Бойцы Новороссии модернизировали танк до уровня Т-90

Сегодня, 10:29

0

Image 16+
Бойцы Новороссии модернизировали танк до уровня Т-90

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики для усиления своей боевой мощи модернизируют бронированную технику, имеющуюся у них на вооружении.

Им удалось модернизировать захваченный ранее у ВСУ танк Т-64 практически до уровня танка Т-90, передает Аvia.pro.

При модернизации они изменили не только внешний вид, но существенно усилили ее боевые возможности. На танк установлен комплекс оптико-электронного подавления, который должен препятствовать наведению управляемых противотанковых ракет противника. Он также сможет подавлять беспилотники.

Установлена на танк динамическая защита «Контакт». Специалисты модернизировали и «начинку» танка, но какие именно были проведены изменения, не сообщается.

Если возникнет необходимость, то в ближайшее время модернизированный танк будет задействован в реальных боевых условиях. Новое оснащение танка позволяет исключить возможность неожиданных атак по позициям, где он размещается.

Отметим, в последние дни ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. Украинские военные применяли в том числе беспилотники для нанесения ударов по населенным пунктам, неподконтрольным Киеву.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Украинские военные возле Гранитного развернули системы РСЗО «Град»

Сегодня, 13:09

Бойцы Новороссии модернизировали танк до уровня Т-90

Сегодня, 10:29

24 танка Т-72 ВСУ выдвинулись в сторону Горловки

Вчера, 08:49

Ответным мощным огнем ДНР уничтожены подразделения ВСУ, готовившиеся к атаке с юга

1-11-2021, 11:29

ВСУ пытаются начать штурм Горловки в ДНР

31-10-2021, 09:24

Авторы Baijiahao заявили о планах Украины по вступлению в НАТО через обострение в Донбассе

31-10-2021, 08:44

ВС Украины начали нести серьезные потери на Донбассе

30-10-2021, 09:14

Силы ДНР сумели захватить в Донбассе американское вооружение

28-10-2021, 19:09

ДНР срочно перебрасывает боевую технику на фронт под атаками ВСУ

27-10-2021, 12:49

Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

21-10-2021, 09:09

В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку, водитель ранен

16-10-2021, 14:29

В Минобороны Украины заявили, что Россия превращает Крымский полуостров в ядерный отстойник

12-10-2021, 13:24

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2

10-10-2021, 13:34

Киев оставил военных ВСУ без выплат, они массово покидают позиции

27-09-2021, 09:39

Украинцев призвали сохранять спокойствие во время масштабных учений НАТО

21-09-2021, 16:24

Украинцы будут жить как в английском романе «1984»

21-09-2021, 12:14

Ходаковский: «Война будет продолжаться, пока не одна из сторон не победит»

14-09-2021, 21:39

Беспилотник ВСУ нанес удар по крупнейшему нефтехранилищу под Донецком

12-09-2021, 07:39

Коротченко оценил вероятность сценария захвата ВСУ территорий Донбасса

10-09-2021, 16:34

«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

2-09-2021, 10:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Новая выплата 6 тысяч рублей от ПФР: деньги «автоматически» придут россиянам

Новая выплата 6 тысяч рублей от ПФР: деньги «автоматически» придут россиянам

1-11-2021, 17:04

0

По 6 тыс. рублей начислит Пенсионный фонд России отдельным категориям граждан автоматически. Эта выплата будет...

Подробнее
ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

Вчера, 20:44

0

В России наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом, но россияне по-прежнему выступают против «Спутника V»....

Подробнее
Появление комплекса С-500 изменит баланс сил между РФ и США

Появление комплекса С-500 изменит баланс сил между РФ и США

1-11-2021, 23:04

0

Российский военный эксперт Василий Кашин назвал фактор, который позволит изменить расстановку сил между Москвой и...

Подробнее
Названо опасное воздействие ожирения при ковиде

Названо опасное воздействие ожирения при ковиде

1-11-2021, 23:34

0

Самые последние показания, полученные при исследовании коронавирусной инфекции, свидетельствуют о том, что вирус...

Подробнее
Politico: Зачем РФ стягивает войска к границе с Украиной

Politico: Зачем РФ стягивает войска к границе с Украиной

2-11-2021, 23:39

0

В американском издании Politico опубликован материал о том, что на границе с Украиной замечено скопление российских...

Подробнее
Эксперт Соловьева перечислила ряд оснований для медотвода от вакцинации против коронавируса

Эксперт Соловьева перечислила ряд оснований для медотвода от вакцинации против коронавируса

1-11-2021, 16:04

0

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Экономист Делягин: Минфин РФ надеется на резкое вымирание пенсионеров в России

Экономист Делягин: Минфин РФ надеется на резкое вымирание пенсионеров в России

2-11-2021, 12:19

0

Минфин РФ надеется на резкое вымирание российских пенсионеров, но недооценивает их живучесть. Такого мнения...

Подробнее
В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

Сегодня, 00:09

0

Минздрав России и ВОЗ настаивают на том, что вакцинация от коронавируса нужна всем, независимо от уровня антител. В...

Подробнее
Эксперты Роспотребнадзора отметили, что привитые не страдают от долгосрочных последствий COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что привитые не страдают от долгосрочных последствий COVID-19

1-11-2021, 15:59

0

Вакцинированные от ковид граждане даже если заболевают, почти не страдают долгосрочными последствиями КВИ в отличие от...

Подробнее
Атаковавших дворец президента ЦАР сотрудников ООН пытаются выставить пострадавшими

Атаковавших дворец президента ЦАР сотрудников ООН пытаются выставить пострадавшими

2-11-2021, 16:44

0

Представители египетского контингента ООН в ЦАР совершили вторжение на территорию президентского дворца. Миротворцы...

Подробнее