Бойцы Новороссии модернизировали танк до уровня Т-90

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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики для усиления своей боевой мощи модернизируют бронированную технику, имеющуюся у них на вооружении.
Им удалось модернизировать захваченный ранее у ВСУ танк Т-64 практически до уровня танка Т-90, передает Аvia.pro.
При модернизации они изменили не только внешний вид, но существенно усилили ее боевые возможности. На танк установлен комплекс оптико-электронного подавления, который должен препятствовать наведению управляемых противотанковых ракет противника. Он также сможет подавлять беспилотники.
Установлена на танк динамическая защита «Контакт». Специалисты модернизировали и «начинку» танка, но какие именно были проведены изменения, не сообщается.
Если возникнет необходимость, то в ближайшее время модернизированный танк будет задействован в реальных боевых условиях. Новое оснащение танка позволяет исключить возможность неожиданных атак по позициям, где он размещается.
Отметим, в последние дни ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. Украинские военные применяли в том числе беспилотники для нанесения ударов по населенным пунктам, неподконтрольным Киеву.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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