Украинские военные возле Гранитного развернули системы РСЗО «Град»

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Несколько дней назад украинская армия развернула в Гранитном и его окрестностях несколько РСЗО «Град». Реактивные системы залпового огня в составе не менее четырех единиц были размещены после неудачных попыток ВСУ атаковать Новую Марьевку и Тельманово.
Стягивание в район линии боевого соприкосновения комплексов «Град» говорит о том, что ВСУ планируют наносить удары в радиусе 20 километров. Речь может идти об ударах по Тельманово и Новой Марьевке. Известно, что подразделения РСЗО «Град» находятся в полной боевой готовности. По мнению экспертов, ВСУ действительно нацелились на Тельманово, пишет avia.pro.
Ранее стало известно, что ВСУ пустили в ход против ДНР закупленные у Турции ударные дроны. Этот факт подтвердили в Киеве, а также местные жители сообщали о характерных для БПЛА жужжащих звуках.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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