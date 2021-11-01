24 танка Т-72 ВСУ выдвинулись в сторону Горловки

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ОБСЕ зафиксировала перемещение батальона танков Т-72 ВСУ в сторону Горловки.
31 октября танковый батальон ВСУ заметили на железнодорожной станции Константиновка, которая находиться лишь в 20 километрах от линии фронта, передает Аvia.pro.
Источники сообщили, что 2 ноября эти танки были замечены на расстоянии в 10 километрах от линии фронта и готовятся к наступлению на Горловку и другие населенные пункты на этом направлении.
Источники также сообщают, что танки ВСУ были замечены и в районе железнодорожной станции Дилеевка. Также поступила информация, что в сторону Донбасса двигается еще как минимум один железнодорожный состав с артиллерийскими орудиями «МСТА-Б».
Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает, что эти танки прибыли в Константиновку 31 октября и были разгружены с состава. Но при этом официально представители ОБСЕ не комментируют эту передислокацию ВСУ, лишь констатируя факт передислокации тяжелого вооружения.
Эксперты говорят о том, что Киев может готовить масштабную операцию против самопровозглашенных республик. Исходя из данных, которые поступают с Донбасса, можно предположить, что в планах ВСУ наступление по всей линии фронта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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