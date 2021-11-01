24 танка Т-72 ВСУ выдвинулись в сторону Горловки

Сегодня, 08:49

0

Image 16+
24 танка Т-72 ВСУ выдвинулись в сторону Горловки

ОБСЕ зафиксировала перемещение батальона танков Т-72 ВСУ в сторону Горловки.

31 октября танковый батальон ВСУ заметили на железнодорожной станции Константиновка, которая находиться лишь в 20 километрах от линии фронта, передает Аvia.pro.

Источники сообщили, что 2 ноября эти танки были замечены на расстоянии в 10 километрах от линии фронта и готовятся к наступлению на Горловку и другие населенные пункты на этом направлении.

Источники также сообщают, что танки ВСУ были замечены и в районе железнодорожной станции Дилеевка. Также поступила информация, что в сторону Донбасса двигается еще как минимум один железнодорожный состав с артиллерийскими орудиями «МСТА-Б».

Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает, что эти танки прибыли в Константиновку 31 октября и были разгружены с состава. Но при этом официально представители ОБСЕ не комментируют эту передислокацию ВСУ, лишь констатируя факт передислокации тяжелого вооружения.

Эксперты говорят о том, что Киев может готовить масштабную операцию против самопровозглашенных республик. Исходя из данных, которые поступают с Донбасса, можно предположить, что в планах ВСУ наступление по всей линии фронта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

24 танка Т-72 ВСУ выдвинулись в сторону Горловки

Сегодня, 08:49

Ответным мощным огнем ДНР уничтожены подразделения ВСУ, готовившиеся к атаке с юга

1-11-2021, 11:29

ВСУ пытаются начать штурм Горловки в ДНР

31-10-2021, 09:24

Авторы Baijiahao заявили о планах Украины по вступлению в НАТО через обострение в Донбассе

31-10-2021, 08:44

ВС Украины начали нести серьезные потери на Донбассе

30-10-2021, 09:14

Силы ДНР сумели захватить в Донбассе американское вооружение

28-10-2021, 19:09

ДНР срочно перебрасывает боевую технику на фронт под атаками ВСУ

27-10-2021, 12:49

Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

21-10-2021, 09:09

В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку, водитель ранен

16-10-2021, 14:29

В Минобороны Украины заявили, что Россия превращает Крымский полуостров в ядерный отстойник

12-10-2021, 13:24

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2

10-10-2021, 13:34

Киев оставил военных ВСУ без выплат, они массово покидают позиции

27-09-2021, 09:39

Украинцев призвали сохранять спокойствие во время масштабных учений НАТО

21-09-2021, 16:24

Украинцы будут жить как в английском романе «1984»

21-09-2021, 12:14

Ходаковский: «Война будет продолжаться, пока не одна из сторон не победит»

14-09-2021, 21:39

Беспилотник ВСУ нанес удар по крупнейшему нефтехранилищу под Донецком

12-09-2021, 07:39

Коротченко оценил вероятность сценария захвата ВСУ территорий Донбасса

10-09-2021, 16:34

«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

2-09-2021, 10:54

Сенченко назван главным организатором водной блокады Крыма

27-08-2021, 09:34

Главком ВСУ Залужный: армия Украины должна готовиться к войне с Россией

22-08-2021, 16:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Ученые: вакцина не предотвращает распространение дельта-штамма коронавируса

Ученые: вакцина не предотвращает распространение дельта-штамма коронавируса

31-10-2021, 12:59

0

Вакцина не предотвращает заражение и распространение дельта-штамма COVID-19. Это следует из исследования, результаты...

Подробнее
URA.RU: от врачей Екатеринбурга утаивают число умерших от COVID

URA.RU: от врачей Екатеринбурга утаивают число умерших от COVID

31-10-2021, 13:54

0

Руководство больниц Екатеринбурга получило негласное указание не сообщать врачам и медицинским сестрам информацию о...

Подробнее
Ряды центральноафриканских боевиков стремительно редеют

Ряды центральноафриканских боевиков стремительно редеют

31-10-2021, 12:59

0

Разочарованные в своих вождях радикалы бросают оружие и возвращаются к мирной жизни. Их даже не останавливает угроза...

Подробнее
В Петербурге полицейские застрелили мужчину с ножом

В Петербурге полицейские застрелили мужчину с ножом

31-10-2021, 10:29

0

В Петербурге полицейские застрелили мужчину с ножом, который предпринял попытку нападения на сотрудников...

Подробнее
Врач-эпидемиолог Шунков дал прогнозы, исчезнет ли ковид в России

Врач-эпидемиолог Шунков дал прогнозы, исчезнет ли ковид в России

31-10-2021, 20:34

0

Российский доктор Эдуард Шунков спрогнозировал дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации в России. По мнению...

Подробнее
Врач Крючков призвал российские власти открыть статистику заболеваний среди вакцинированных

Врач Крючков призвал российские власти открыть статистику заболеваний среди вакцинированных

31-10-2021, 20:39

0

Российские власти показывают всему мировому сообществу такие официальные статистические показатели вакцинации от...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Baijiahao: РФ случайно раскрыла замыслы НАТО против Китая

Baijiahao: РФ случайно раскрыла замыслы НАТО против Китая

31-10-2021, 16:29

0

Россия благодаря своей жесткой реакции случайно раскрыла замыслы НАТО против Китая, сообщают авторы китайского портала...

Подробнее
Врач - защитник вакцинации от коронавируса заявил о «засекреченных» данных третьей фазы

Врач - защитник вакцинации от коронавируса заявил о «засекреченных» данных третьей фазы

31-10-2021, 18:19

0

Российский ученый Дмитрий Евделев привел новые неоспоримые данные в пользу тотальной вакцинации населения против...

Подробнее
Новая выплата 6 тысяч рублей от ПФР: деньги «автоматически» придут россиянам

Новая выплата 6 тысяч рублей от ПФР: деньги «автоматически» придут россиянам

1-11-2021, 17:04

0

По 6 тыс. рублей начислит Пенсионный фонд России отдельным категориям граждан автоматически. Эта выплата будет...

Подробнее
Названо опасное воздействие ожирения при ковиде

Названо опасное воздействие ожирения при ковиде

1-11-2021, 23:34

0

Самые последние показания, полученные при исследовании коронавирусной инфекции, свидетельствуют о том, что вирус...

Подробнее