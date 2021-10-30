Ответным мощным огнем ДНР уничтожены подразделения ВСУ, готовившиеся к атаке с юга

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Серия мощных ударов со стороны защитников Донбасса уничтожила части подразделений украинской армии, которые готовились штурмовать регион с н.п. Гранитное. Указывается, что артиллерийский огонь бойцов ДНР предотвратил планы ВСУ, а также повредил военную технику украинской армии. Об этом сообщает «Avia.pro».
По комментарию военных обозревателей, бойцы ДНР раскрыли план ВСУ по атаке территории Донбасса с южных границ. Для того, чтобы предотвратить маневры украинской армии по расширению контроля над территориями ЛДНР, ополченцы осуществили серию артиллерийских ударов, которая частично уничтожила подразделения украинской армии.
Известно, что как минимум 2 военных грузовика были полностью уничтожены, имеются сведения и о разрушениях другой бронированной техники ВСУ. По неподтверждённой информации, ранения различной степени тяжести получили и 8 украинских военнослужащих, однако в Минобороны Украины пока не прокомментировали такие данные. Эксперты отмечают, что срыв атаки ВСУ позволит защитникам Донбасса укрепить свои оборонительные позиции в направлении н.п. Первомайское — туда же может быть переброшена дополнительная бронетехника и артиллерия ополченцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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