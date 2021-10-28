Авторы Baijiahao заявили о планах Украины по вступлению в НАТО через обострение в Донбассе

Китайское издание Baijiahao прокомментировало применение Украиной турецких дронов Bayraktar TB2 для ударов по самопровозглашенным республикам Донбасса.

Аналитики из КНР пишут о том, что Киев сейчас ведет себя как настоящий хулиган, пытаясь разозлить Москву. И это, по их мнению, удивило даже президента РФ Владимира Путина, передает ПолитРоссия .

Bayraktar TB2 были задействованы несмотря на запрет применения ударных дронов. И Украина признала, то, что они использовались против ополченцев, но заявила, что дроны не перекали линию соприкосновения, и формально нарушений Минских соглашений не было.

«Это очень разозлило Россию. Она поняла, что ее открыто обманывают. Прекращение огня – это прекращение огня. Что значит: непересечение линии соприкосновение не считается нарушением?» – отмечают авторы публикации.

Эксперты говорят о том, что ОБСЕ использовала свои дроны для патрулирования зоны конфликта, но, якобы, Украина заблокировала их полеты и даже, по данным ряда источников, захватила беспилотники этой организации.

По словам китайских аналитиков, Украина серьезно изменилась и не является той трусливой страной, которой была ранее. А все потому, что уже имеет покровителей в НАТО. Сейчас же, заявляют они, Киев стремится к обострению ситуации, чтобы использовать это для вступления в НАТО.

«Может ли такой крутой парень, как Путин, позволять Украине продолжать в том же духе? Сейчас он немного смущен и с этим действительно трудно справиться», – отмечают китайские эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700