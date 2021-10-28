Авторы Baijiahao заявили о планах Украины по вступлению в НАТО через обострение в Донбассе

Издание Sohu одной фразой описало последствия ядерного удара США по Крыму
Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали последствия вероятной ядерной атаки США по территории Крыма....Подробнее
Китайское издание Baijiahao прокомментировало применение Украиной турецких дронов Bayraktar TB2 для ударов по самопровозглашенным республикам Донбасса.
Аналитики из КНР пишут о том, что Киев сейчас ведет себя как настоящий хулиган, пытаясь разозлить Москву. И это, по их мнению, удивило даже президента РФ Владимира Путина, передает ПолитРоссия.
Bayraktar TB2 были задействованы несмотря на запрет применения ударных дронов. И Украина признала, то, что они использовались против ополченцев, но заявила, что дроны не перекали линию соприкосновения, и формально нарушений Минских соглашений не было.
«Это очень разозлило Россию. Она поняла, что ее открыто обманывают. Прекращение огня – это прекращение огня. Что значит: непересечение линии соприкосновение не считается нарушением?» – отмечают авторы публикации.
Эксперты говорят о том, что ОБСЕ использовала свои дроны для патрулирования зоны конфликта, но, якобы, Украина заблокировала их полеты и даже, по данным ряда источников, захватила беспилотники этой организации.
По словам китайских аналитиков, Украина серьезно изменилась и не является той трусливой страной, которой была ранее. А все потому, что уже имеет покровителей в НАТО. Сейчас же, заявляют они, Киев стремится к обострению ситуации, чтобы использовать это для вступления в НАТО.
«Может ли такой крутой парень, как Путин, позволять Украине продолжать в том же духе? Сейчас он немного смущен и с этим действительно трудно справиться», – отмечают китайские эксперты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали последствия вероятной ядерной атаки США по территории Крыма....Подробнее
Турецкий президент Эрдоган давно вынашивает планы по возрождению Османской Империи. С приходом его к власти Турция...Подробнее
Украинские военные несут серьезные потери на Донбассе после продвижения их вглубь территории самопровозглашенной...Подробнее
В Кремле губернаторам регионов отвели две недели на то, чтобы добиться снижения роста заболеваемости коронавирусом и...Подробнее
Пенсионный возраст в России, вероятно, в ближайшее время снова будет повышен. Причиной этого экономисты МГУ в отзыве на...Подробнее
Уже не первый раз руководство Центральноафриканской Республики опровергает вбросы и фейки, которые создает Запад, чтобы...Подробнее
Только жесткие меры могут изменить ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России. Об этом заявил в эфире радиостанции «...Подробнее
После того, как в Италии были сильно ужесточены ограничения, связанные с заболеваниями на вирус SARS-CoV-2, в этой...Подробнее
После вывода из сирийских Таль-Рафата и Айн-Иссы российских сил, Турция обвинила российских военных в бегстве....Подробнее
Известная телеведущая и врач Елена Малышева разъяснила что делать людям, которые вакцинировались, но все равно...Подробнее
Комментировать