В Донбассе началась широкомасштабная наступательная операция Военных сил Украины по всей линии фронта. В соответствии с известными данными, в настоящее время украинские войска атакуют Горловку, которая находится к северу от Донецка, пытаясь выбить силы ДНР. Свидетели с места событий сообщают о многочисленных взрывах и интенсивной стрельбе.

ВСУ ударами одновременно по разным направлениям фронта пытаются добиться разрозненности сил ДНР. Благодаря таким маневрам они смогут провести мощную контратаку на одном из наиболее значимых направлений.

Специалист прокомментировал ситуацию на Донбассе:

«Лобовой атакой украинская армия не сможет даже проникнуть в Горловку, так как это направление можно с уверенностью назвать самым защищенным. Однако ВСУ, вооруженные турецкими беспилотниками, смогут сконцентрировать удары в определённых районах».

По мнению эксперта Киеву не выгодно занимать Горловку с большими потерями. Поэтому нынешнюю ситуацию можно расценивать как попытку заставить ДНР перебросить сюда свои основные силы с других направлений и ослабить позиции в других районах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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