ВС Украины начали нести серьезные потери на Донбассе

Украинские военные несут серьезные потери на Донбассе после продвижения их вглубь территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает информационный ресурс Аvia.pro .

Несколько дней назад украинские военные резко усилили обстрелы окрестностей Донецка и юга ДНР. Им удалось продвинуться вглубь территории ДНР.

Источники сообщают, что в результате ответного удара ополченцев силы ВСУ понесли серьезные потери среди военнослужащих. Также уничтожено не меньше 6 единиц техники, в том числе 2 танка, используемые при наступлении. Это произошло из-за непродуманности действий ВСУ, поскольку наступление велось небольшими группами, которые продвинулись вглубь территории ДНР и оказались зажатыми со всех сторон.

Поступила информация, что в результате атак сил ДНР погибли уже не менее пятерых украинских военнослужащих и 12 были ранены.

Как отмечают эксперты, если ситуация и далее буре развиваться в этом же ключе, то украинские силовики будут вынуждены покинуть занятые территории, поскольку в противном случае понесут серьезные потери.

Комментируя действия ВСУ, эксперт отметил, что те районы, которые заняли украинские военные, не дают им никакого тактического преимущества. Но пока еще сохраняется возможность того, что ВСУ ударят по всему фронту, чтобы ослабить ополченцев, хотя успех такого удара уже не будет высок, поскольку эффект неожиданности потерян.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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