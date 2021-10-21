Силы ДНР сумели захватить в Донбассе американское вооружение

Сегодня, 19:09

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Силы ДНР сумели захватить в Донбассе американское вооружение

Донецкие ополченцы сумели осуществить захват у военнослужащих ВСУ вооружения производства Соединенных Штатов Америки. Это произошло в ходе боестолкновений двух противоборствующих сторон. 

Силы ополчения выполняли операции по защите своих рубежей от атак военнослужащих Украины, и в результате чётко продуманного алгоритма боевых действий защитникам Донбасса удалось захватить американское вооружение. Его применяли бойцы ВСУ для совершения боевых ударов по позициям ополченцев Донецкой народной республики. Как пишет онлайн-издание Avia.pro, такими системами являются боевые комплексы по управлению огнём артиллерии. Данные об этом сообщил в прямом эфире Иван Коновалов. 

Он акцентировал внимание на том, что военнослужащие ВСУ не получат никакого реального преимущества от этого иностранного военного вооружения. Официальный Киев, начавший в эти дни новую военную эскалацию, должен хорошо понять эту истину. 

«Что может сделать с нами Украина? Ведь у них на вооружении лишь 12 Байрактаров! Украинская армия в свое время лишилась всего: всех станций управления, батарей. Ополченцы Донбасса захватили всю боевую технику, которую им передали американцы! В ДНР для них будет тоже самое, — либо собьют, либо посадят! И Украина не должна испытывать иллюзий», — заявил Коновалов. 

Ранее действительно сообщалось о том, что американское вооружение было замечено в прифронтовых районах, но   сведения о захвате американского вооружения представлены впервые. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пока что не комментируют подобную информацию. Специалисты относятся к ней с некоей настороженностью, так как какие-либо документальные подтверждения этим сведениям отсутствуют.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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