ДНР срочно перебрасывает боевую технику на фронт под атаками ВСУ

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После начала штурма республик Донбасса украинскими военными силы ДНР стали экстренно перебрасывать на фронт свои танки и бронированную технику под мощными ударами ВСУ. Некоторое время назад сообщалось, что украинские силовики начали широкомасштабное наступление на ДНР, застав врасплох ополчение Донбасса. Они уничтожили наблюдательные пункты, огневые точки и позиции артиллерии ополченцев. Есть информация о том, что бронетехника ДНР была атакована украинскими силами, но Донецк данные о потерях не комментирует.
В сети были слиты уникальные кадры, сделанные жителем населенного пункта Тельманово в ДНР, на которых можно увидеть переброску принадлежащих ДНР шести танков Т-72. Они вместе с тяжелыми бронированными машинами были направлены в сторону фронта, где, вероятно, будут происходить ожесточенные бои.
Сейчас небо над ДНР патрулируется беспилотниками, которые осуществляют корректировку ударов по позициям ополченцев ДНР. С помощью дронов, которых ополчение ДНР не может ничем атаковать, командование ВСУ проводит разведку местности для нанесения удара и корректировку огня.
Примечательно, что официальных подтверждений полученной информации о внезапном наступлении ВСУ на Донбасс пока нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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