Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

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Турция может оказать помощь Украине в захвате непризнанных республик Донбасса. Речь может идти не только о поставках вооружения украинской армии, но и о предоставлении военной помощи и поддержки ВСУ. Вмешательство Анкары в вооруженный конфликт на Донбассе может изменить ход боевых действий в регионе. Если Турция действительно решится на оказание помощи украинским силовикам, то это приведет к полному разгрому ДНР и ЛНР.
Появление на вооружении украинской армии ударных дронов уже может внести коррективы в ситуацию на Донбассе.
Примечательно, что над территорией ДНР как минимум уже три раза появлялись беспилотники Bayraktar TB2 и в двух случаях дроны беспрепятственно пролетали над Донецком. Едва ли ополченцы смогут противостоять ударным дронам. Как отмечают российские СМИ, комплексы ПВО, которые были на вооружении у защитников Арцаха, оказались бесполезными в борьбе с дронами.
9К33 «ОСА», 9К35 «Стрела-10» или ПЗРК «Игла» загорались раньше, чем производили выстрел по воздушной цели. Только «Бук», «Панцирь» и «Тор» реагируют должным образом на приближение Bayraktar TB2, отмечают журналисты и добавляют, что у ДНР и ЛНР нет такого вооружения.
Помимо прочего, Турция может перебросить в Украину танки и боевую авиацию. Причем авиация представляет еще большую угрозу, чем беспилотники, так как вооружение, имеющееся у турецких истребителей, позволяет наносить удары за пределами зоны поражения средств ПВО ДНР и ЛНР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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