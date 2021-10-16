Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

Сегодня, 09:09

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Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

Турция может оказать помощь Украине в захвате непризнанных республик Донбасса. Речь может идти не только о поставках вооружения украинской армии, но и о предоставлении военной помощи и поддержки ВСУ. Вмешательство Анкары в вооруженный конфликт на Донбассе может изменить ход боевых действий в регионе. Если Турция действительно решится на оказание помощи украинским силовикам, то это приведет к полному разгрому ДНР и ЛНР.

Появление на вооружении украинской армии ударных дронов уже может внести коррективы в ситуацию на Донбассе.

Примечательно, что над территорией ДНР как минимум уже три раза появлялись беспилотники Bayraktar TB2 и в двух случаях дроны беспрепятственно пролетали над Донецком. Едва ли ополченцы смогут противостоять ударным дронам. Как отмечают российские СМИ, комплексы ПВО, которые были на вооружении у защитников Арцаха, оказались бесполезными в борьбе с дронами. 

9К33 «ОСА», 9К35 «Стрела-10» или ПЗРК «Игла» загорались раньше, чем производили выстрел по воздушной цели. Только «Бук», «Панцирь» и «Тор» реагируют должным образом на приближение Bayraktar TB2, отмечают журналисты и добавляют, что у ДНР и ЛНР нет такого вооружения.

Помимо прочего, Турция может перебросить в Украину танки и боевую авиацию. Причем авиация представляет еще большую угрозу, чем беспилотники, так как вооружение, имеющееся у турецких истребителей, позволяет наносить удары за пределами зоны поражения средств ПВО ДНР и ЛНР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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  • вы реально считаете что Россия даст Украине бомбить донбасс.? Если бы армения реально вступила в войну, еще не ясно чем бы там все закончилось. а 20000 добровольцев уже погоду не делали. при этом карабах вообще не был готовь к налетам.
  • Что за бредятина??? На Донбасе проживает масса российских граждан. Кто это даст Турции возможность их бомбить??? Да Эродоган и так дрищет только ко при упоминании возможностей России, потому и мотается к Путину на поклоны.
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