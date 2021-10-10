В Минобороны Украины заявили, что Россия превращает Крымский полуостров в ядерный отстойник

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2
Военный корреспондент Александр Харченко считает, что силы самопровозглашенной ДНР не способны противостоять турецким...Подробнее
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что Россия намерена сделать из Крыма ядерный отстойник. Его слова цитирует пресс-служба Минобороны Украины на своей странице в социальной сети Facebook, передает Лента.ру.
Он утверждает, что Россия начала использовать в Крыму установки по обогащению урана, а также производит на полуострове материалы двойного назначения и использует другие технологии, связанные с ядерным оружием. Все это, по его словам, способствует развитию «ядерного психоза» как в самой России, так и у ее соседей, уверен Буданов. В происходящем он винит президента РФ Владимира Путина.
«В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемого балансирования ряда стран «на грани войны», — сказал Буданов.
То, что РФ намерена и далее наращивать свою ядерную мощь, по словам Буданова, стало понято в том числе после ядерных маневров России в Арктике.
Поэтому украинский генерал призвал европейских лидеров объединить усилия по противодействию РФ, чтобы не допустить экологической угрозы, которая нависла не только над Крымом, но и над всем регионом.
Стоит отметить, что обвинения в адрес России о наращивании ядерной мощи звучали и от министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексея Резникова. Он заявил, что в сложившихся обстоятельствах Украине важно усилить свою обороноспособность, в том числе привлечь для защиты американских военных, поскольку Россия развернет в Крыму свое ядерное оружие.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный корреспондент Александр Харченко считает, что силы самопровозглашенной ДНР не способны противостоять турецким...Подробнее
11 октября по линии Федерального фонда социального страхования (ФСС) россиянам будет выплачена новая стимулирующая...Подробнее
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска покинут Мали. На форуме Африка-Франция Макрон сказал,...Подробнее
Украинский журналист Денис Казанский сообщил на сайте «Главред» о настоящей катастрофе, которая наблюдается в Донецке...Подробнее
По мнению заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний федерального...Подробнее
Военному блоку НАТО с большой степенью вероятности может угрожать тотальный распад в том случае, если французский лидер...Подробнее
Планы России по созданию Арктического флота раздражают американцев. Военный аналитик США Марк Эпископос отметил, что у...Подробнее
Главврач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков считает осень самым неудачным временем года для встречи человека c...Подробнее
Сокращение торгового флота США снижает шансы на победу американцев в войне с Россией или Китаем. Об этом заявил...Подробнее
Британская Daily Mail опубликовала на своих страницах страны, которые по статистике имеют самый высокий уровень...Подробнее
Комментировать