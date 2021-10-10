В Минобороны Украины заявили, что Россия превращает Крымский полуостров в ядерный отстойник

Сегодня, 13:24

0

Image 16+
В Минобороны Украины заявили, что Россия превращает Крымский полуостров в ядерный отстойник

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что Россия намерена сделать из Крыма ядерный отстойник. Его слова цитирует пресс-служба Минобороны Украины на своей странице в социальной сети Facebook, передает Лента.ру.

Он утверждает, что Россия начала использовать в Крыму установки по обогащению урана, а также производит на полуострове материалы двойного назначения и использует другие технологии, связанные с ядерным оружием. Все это, по его словам, способствует развитию «ядерного психоза» как в самой России, так и у ее соседей, уверен Буданов. В происходящем он винит президента РФ Владимира Путина.

«В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемого балансирования ряда стран «на грани войны», — сказал Буданов.

То, что РФ намерена и далее наращивать свою ядерную мощь, по словам Буданова, стало понято в том числе после ядерных маневров России в Арктике.

Поэтому украинский генерал призвал европейских лидеров объединить усилия по противодействию РФ, чтобы не допустить экологической угрозы, которая нависла не только над Крымом, но и над всем регионом.

Стоит отметить, что обвинения в адрес России о наращивании ядерной мощи звучали и от министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексея Резникова. Он заявил, что в сложившихся обстоятельствах Украине важно усилить свою обороноспособность, в том числе привлечь для защиты американских военных, поскольку Россия развернет в Крыму свое ядерное оружие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2

10-10-2021, 13:34

Киев оставил военных ВСУ без выплат, они массово покидают позиции

27-09-2021, 09:39

Украинцев призвали сохранять спокойствие во время масштабных учений НАТО

21-09-2021, 16:24

Украинцы будут жить как в английском романе «1984»

21-09-2021, 12:14

Ходаковский: «Война будет продолжаться, пока не одна из сторон не победит»

14-09-2021, 21:39

Беспилотник ВСУ нанес удар по крупнейшему нефтехранилищу под Донецком

12-09-2021, 07:39

Коротченко оценил вероятность сценария захвата ВСУ территорий Донбасса

10-09-2021, 16:34

«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

2-09-2021, 10:54

Сенченко назван главным организатором водной блокады Крыма

27-08-2021, 09:34

Главком ВСУ Залужный: армия Украины должна готовиться к войне с Россией

22-08-2021, 16:19

Полуостров Крым мог перейти от Украины не только к России

21-08-2021, 12:44

Для украинцев решили снизить стоимость электричества

16-08-2021, 10:54

Военный эксперт Сивков: Если бы Украина сохранила ядерное оружие, оно бы оказалось в руках террористов

14-08-2021, 10:44

Евгений Пригожин объяснил цели акции националистов у суданского посольства в Киеве

13-08-2021, 16:44

В Киеве от коронавируса умерла 50-летняя женщина сразу после прививки вакциной Moderna

11-08-2021, 08:59

Военный эксперт Стешин рассказал, что будет, если Украина получит 10 тысяч турецких дронов Bayraktar TB2

6-08-2021, 14:24

Министерство обороны Украины выработало девять сценариев обострения ситуации вокруг страны

5-08-2021, 21:34

Доброхотов заявил, что выход расследования Bellingcat снова задерживается

5-08-2021, 15:34

В Киеве рассказали, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 могут противостоять РЭБ

5-08-2021, 13:04

Десантники и резервисты ВСУ провели тренировки у границы с Крымом

4-08-2021, 15:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2

У ДНР нет шансов противостоять ударным дронам Bayraktar TB2

10-10-2021, 13:34

0

Военный корреспондент Александр Харченко считает, что силы самопровозглашенной ДНР не способны противостоять турецким...

Подробнее
Россияне на следующей неделе получат выплату в размере 68 811 рублей

Россияне на следующей неделе получат выплату в размере 68 811 рублей

10-10-2021, 10:04

0

11 октября по линии Федерального фонда социального страхования (ФСС) россиянам будет выплачена новая стимулирующая...

Подробнее
Уйти, остаться и снова уйти. Макрон не в состоянии определиться с политикой в Мали

Уйти, остаться и снова уйти. Макрон не в состоянии определиться с политикой в Мали

9-10-2021, 12:44

0

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска покинут Мали. На форуме Африка-Франция Макрон сказал,...

Подробнее
Украинский журналист рассказал о «коронавирусной катастрофе» в ДНР и ЛНР

Украинский журналист рассказал о «коронавирусной катастрофе» в ДНР и ЛНР

9-10-2021, 14:54

0

Украинский журналист Денис Казанский сообщил на сайте «Главред» о настоящей катастрофе, которая наблюдается в Донецке...

Подробнее
Ученый-вакцинолог Михаил Костинов рассказал о возможностях и пределах эффективности вакцин от коронавируса

Ученый-вакцинолог Михаил Костинов рассказал о возможностях и пределах эффективности вакцин от коронавируса

9-10-2021, 22:04

0

По мнению заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний федерального...

Подробнее
The Telegraph: НАТО находится на грани распада из-за политики французского президента Макрона

The Telegraph: НАТО находится на грани распада из-за политики французского президента Макрона

9-10-2021, 18:04

0

Военному блоку НАТО с большой степенью вероятности может угрожать тотальный распад в том случае, если французский лидер...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Издание NI заявило, что планы России по созданию Арктического флота вызвали вопросы у США

Издание NI заявило, что планы России по созданию Арктического флота вызвали вопросы у США

9-10-2021, 18:34

0

Планы России по созданию Арктического флота раздражают американцев. Военный аналитик США Марк Эпископос отметил, что у...

Подробнее
Инфекционист Тимаков счел осень худшим временем для заражения коронавирусом

Инфекционист Тимаков счел осень худшим временем для заражения коронавирусом

9-10-2021, 13:49

0

Главврач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков считает осень самым неудачным временем года для встречи человека c...

Подробнее
Forbes: торговый флот станет причиной поражения США в войне с РФ или КНР

Forbes: торговый флот станет причиной поражения США в войне с РФ или КНР

10-10-2021, 07:29

0

Сокращение торгового флота США снижает шансы на победу американцев в войне с Россией или Китаем. Об этом заявил...

Подробнее
Названы страны с самым высоким уровнем смертности от коронавируса COVID-19

Названы страны с самым высоким уровнем смертности от коронавируса COVID-19

10-10-2021, 16:19

0

Британская Daily Mail опубликовала на своих страницах страны, которые по статистике имеют самый высокий уровень...

Подробнее