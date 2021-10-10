В Минобороны Украины заявили, что Россия превращает Крымский полуостров в ядерный отстойник

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что Россия намерена сделать из Крыма ядерный отстойник. Его слова цитирует пресс-служба Минобороны Украины на своей странице в социальной сети Facebook, передает Лента.ру .

Он утверждает, что Россия начала использовать в Крыму установки по обогащению урана, а также производит на полуострове материалы двойного назначения и использует другие технологии, связанные с ядерным оружием. Все это, по его словам, способствует развитию «ядерного психоза» как в самой России, так и у ее соседей, уверен Буданов. В происходящем он винит президента РФ Владимира Путина.

«В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемого балансирования ряда стран «на грани войны», — сказал Буданов.

То, что РФ намерена и далее наращивать свою ядерную мощь, по словам Буданова, стало понято в том числе после ядерных маневров России в Арктике.

Поэтому украинский генерал призвал европейских лидеров объединить усилия по противодействию РФ, чтобы не допустить экологической угрозы, которая нависла не только над Крымом, но и над всем регионом.

Стоит отметить, что обвинения в адрес России о наращивании ядерной мощи звучали и от министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексея Резникова. Он заявил, что в сложившихся обстоятельствах Украине важно усилить свою обороноспособность, в том числе привлечь для защиты американских военных, поскольку Россия развернет в Крыму свое ядерное оружие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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