Военный корреспондент Александр Харченко считает, что силы самопровозглашенной ДНР не способны противостоять турецким ударным беспилотникам Bayraktar TB2, которые состоят на вооружении ВСУ. Заявления представителей ДНР о бесполезности дронов Bayraktar TB2, ложны, сообщил Харченко. Он также подчеркнул, что у ДНР нет вооружения, с помощью которого бы можно было противопоставить турецким БПЛА. Bayraktar TB2 могут без труда атаковать цели на территории ДНР, нанося непризнанной республики огромный ущерб.

Bayraktar TB2 летит над позициями на высоте 6000 метров и легко поражает автотранспорт и бронированные цели, отметил эксперт.

Военкор сказал, что успешно бороться с ударными дронами можно только с помощью комплексов «Тор», «Панцирь-С» и «Бук-М2». Но такого вооружения у ДНР и ЛНР нет. Ополченцы не располагают ни средствами борьбы с турецкими беспилотниками, ни опытом по их уничтожению.

Отметим, что Bayraktar TB2 уже были замечены над территорией ДНР. Они могли отрабатывать атаки. Не исключено, что ВСУ могут пойти в наступление еще до конца текущего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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