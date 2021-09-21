Киев оставил военных ВСУ без выплат, они массово покидают позиции

Вчера, 09:39

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Киев оставил военных ВСУ без выплат, они массово покидают позиции

Украинские военные уходят со своих позиций на Донбассе, поскольку остались без денежного содержания.

Как сообщает ФАН, в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики получили информацию о том, что возросло число дезертиров ВСУ.

Пока Киев вынашивает планы по наступлению на Донбасс, возросло число случаев дезертирства. Военнослужащие ВСУ группами оставляют свои позиции, саботируют приказы командования. Все это происходит из-за того, что они оказались без денежного довольствия.

Схожая ситуация в ВСУ наблюдалась и ранее перед крупными операциями, которые планировал Киев. Ведь получать денежное довольствие за то, чтобы сидеть в окопе – это одно, а идти на смерть – другое.

Стоит отметить, что украинским военным уже давно не выдавали доплаты за выполнение боевых задач. В итоге образовалась большая задолженность, хотя премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на днях заявил, что задолженности по выплатам боевых денег нет. Это заявление и спровоцировало негативную реакцию со стороны военнослужащих. Они начали массово разрывать контракты, либо даже без ведома командиров покидать позиции и уезжать домой.

Как отмечают эксперты, нездоровая обстановка в рядах ВСУ явно не будет способствовать успеху планов Киева по силовой зачистке Донбасса. Так что вскоре Украине придется окончательно отказаться от своих намерений взять под контроль ЛДНР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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