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Украинские военные уходят со своих позиций на Донбассе, поскольку остались без денежного содержания.
Как сообщает ФАН, в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики получили информацию о том, что возросло число дезертиров ВСУ.
Пока Киев вынашивает планы по наступлению на Донбасс, возросло число случаев дезертирства. Военнослужащие ВСУ группами оставляют свои позиции, саботируют приказы командования. Все это происходит из-за того, что они оказались без денежного довольствия.
Схожая ситуация в ВСУ наблюдалась и ранее перед крупными операциями, которые планировал Киев. Ведь получать денежное довольствие за то, чтобы сидеть в окопе – это одно, а идти на смерть – другое.
Стоит отметить, что украинским военным уже давно не выдавали доплаты за выполнение боевых задач. В итоге образовалась большая задолженность, хотя премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на днях заявил, что задолженности по выплатам боевых денег нет. Это заявление и спровоцировало негативную реакцию со стороны военнослужащих. Они начали массово разрывать контракты, либо даже без ведома командиров покидать позиции и уезжать домой.
Как отмечают эксперты, нездоровая обстановка в рядах ВСУ явно не будет способствовать успеху планов Киева по силовой зачистке Донбасса. Так что вскоре Украине придется окончательно отказаться от своих намерений взять под контроль ЛДНР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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