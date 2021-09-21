Украинцев призвали сохранять спокойствие во время масштабных учений НАТО

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В среду, 22 сентября, по всей территории Украины начнутся стратегические командно-штабные учения «Combined Efforts-2021» (Объединенные Усилия), которые предполагают перемещение большого количества техники и личного состава. В этой связи пресс-служба Генштаба ВСУ обратилась к гражданам с призывом сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
На маневрах «Combined Efforts-2021» будут задействованы военные из 15 стран, одиннадцать из которых являются участницами НАТО.
«Планируется перемещения большого количества военной техники и личного состава. Просим население соблюдать меры безопасности в местах проведения учений и сохранять спокойствие», — сказано в сообщении Генштаба.
Украинцев предупредили, что снимать на фото и видео перемещение военной техники, режимные военные объекты запрещено и наказывается по закону. Также сообщили, что над военными объектами и полигонами на время проведения учений небо для беспилотников закрыто. Граждан, которые будут запускать или управлять квадрокоптерами или БПЛА, будут задерживать.
Что касается численности, предполагается, что в ходе маневров будут задействованы 12?500 военнослужащих, 700 из которых из стран НАТО. Больше всего будут представлены США и Британия - по 230 и 120 военных.
В отработке будут задействованы также 85 танков и 50 тяжелых артиллерийских систем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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