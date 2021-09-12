Ходаковский: «Война будет продолжаться, пока не одна из сторон не победит»

Вчера, 21:39

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Ходаковский: «Война будет продолжаться, пока не одна из сторон не победит»
Основатель и командир легендарного батальона «Восток» Александр Ходаковский

Военно-политический лидер ДНР, основатель и командир легендарного батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о том, что все изменения в армии и силовых структурах, которые провел президент Украины Владимир Зеленский, были сделаны, чтобы укрепить его позиции во внутриполитической борьбе.

Не так давно президент Украины был с официальным визитом в США, где он встречался с американским президентом Джо Байденом. Некоторые эксперты высказывают мнение, что в ходе переговоров американцы разрешили украинцам Минские соглашения не соблюдать. Кроме того, эксперты считают, что Зеленскому, таким образом, выдана индульгенция на наступление на Донбассе.

«Я не до конца понимаю всего, что происходит в верхних эшелонах власти, и говорить утвердительно и однозначно что-либо не стану. Мы с тревогой ждем возобновления полномасштабных боевых действий, и тех последствий, которые из этого возникнут», — сказал Ходаковский.

По его мнению, Донбасс в любом случае находится в состоянии войны с Украиной, и пусть эта война на сегодняшний день в некотором роде законсервирована, но в любой момент она может быть раскручена в полном масштабе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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