Беспилотник ВСУ нанес удар по крупнейшему нефтехранилищу под Донецком

12-09-2021, 07:39

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Беспилотник ВСУ нанес удар по крупнейшему нефтехранилищу под Донецком

Украинские военные атаковали одну из крупнейших нефтехранилищ вблизи Донецка.

Аvia.pro сообщает, что удар беспилотниками был нанесен по району, которые контролируют силы самопровозглашенной Донецкой народной республики. Целью удара было крупнейшее нефтехранилище, которое находится на территории ДНР.

Изначально ополченцы утверждали, что произошло самовозгорание, опровергая информацию о нападении. Тем не менее, украинская сторона сама заявила об этой атаке, уточнив, что для нанесения удара применялись беспилотники.

Источники сообщают, что в поврежденном резервуаре находилось около 1300 тонн топлива. Также есть информация о том, что возгорание было ликвидировано за четыре часа.

Эксперты отмечают, что из-за удара выгорела в резервуаре большая часть топлива. Но при этом силы МЧС не допустили возгорание других резервуаров, что помогло избежать еще более серьезных последствий.

Комментируя действия ВСУ, эксперты говорят о том, что украинские военные целенаправленно разрушают структуру ДНР и ЛНГ, чтобы взять в осаду столицы непризнанных республик и вынудить их перейти под контроль Киева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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