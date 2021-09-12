Беспилотник ВСУ нанес удар по крупнейшему нефтехранилищу под Донецком

Военный эксперт Коротченко объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»
Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...Подробнее
Украинские военные атаковали одну из крупнейших нефтехранилищ вблизи Донецка.
Аvia.pro сообщает, что удар беспилотниками был нанесен по району, которые контролируют силы самопровозглашенной Донецкой народной республики. Целью удара было крупнейшее нефтехранилище, которое находится на территории ДНР.
Изначально ополченцы утверждали, что произошло самовозгорание, опровергая информацию о нападении. Тем не менее, украинская сторона сама заявила об этой атаке, уточнив, что для нанесения удара применялись беспилотники.
Источники сообщают, что в поврежденном резервуаре находилось около 1300 тонн топлива. Также есть информация о том, что возгорание было ликвидировано за четыре часа.
Эксперты отмечают, что из-за удара выгорела в резервуаре большая часть топлива. Но при этом силы МЧС не допустили возгорание других резервуаров, что помогло избежать еще более серьезных последствий.
Комментируя действия ВСУ, эксперты говорят о том, что украинские военные целенаправленно разрушают структуру ДНР и ЛНГ, чтобы взять в осаду столицы непризнанных республик и вынудить их перейти под контроль Киева.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...Подробнее
60-летний Сергей Сафронов, работающий водителем скорой помощи в ЦРБ Сибая, скончался после первой вакцинации от...Подробнее
Российские путешественники, побывавшие на отдыхе в Дагестане, поделились впечатлениями от поездки. По словам туристов,...Подробнее
Компактный, мощный и малошумный пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение авиации ВКС России. Пилот, участвующий в...Подробнее
Польская армия подвергает себя огромному риску. Все войско Польши может легко попасть в «котел», если власти страны...Подробнее
Эксперты проанализировали экономическую ситуацию в Великобритании и определили, что во многих пунктах она следует пути...Подробнее
В Израиле умер лидер движения против вакцинации от коронавируса Хай Шаулян. The Jerusalem Post сообщает, что причиной...Подробнее
Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, который часто комментирует происходящие в мире события и дает...Подробнее
Американский журналист Кен Сильверстайн считает, что США стоит сменить тактику борьбы с российским газом в Европе. Как...Подробнее
Как стало известно порталу Avia.pro, на юго-западе Сирии на российских военных совершили покушение произраильские...Подробнее
Комментировать