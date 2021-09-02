Коротченко оценил вероятность сценария захвата ВСУ территорий Донбасса

Военный эксперт Игорь Коротченко оценил вероятность сценария захвата территорий Донбасса украинской армией. Как известно, ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» заявил, что ВСУ готовы захватить Луганскую и Донецкую народные республики. При этом политик обмолвился, что в таком случае могут погибнуть сотни тысяч человек, но бойцы ВСУ готовы к такому развитию событий, если на то будет приказ верховного главнокомандующего, пишет nation-news.ru .

Комментируя эти заявления, Коротченко заметил, что воинственную риторику на тему Донбасса часто можно услышать от украинских политиков, но они понимают, что реализация такого сценария маловероятна. При силовом захвате Донбасса за жителей региона заступится Россия, так как у многих из них есть российские паспорта, заявил Коротченко. Военный эксперт считает, что едва ли украинское руководство решится на такой шаг, так как планы по захвату ДНР и ЛНР обречены на провал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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