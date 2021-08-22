Сенченко назван главным организатором водной блокады Крыма

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Первый зампредседателя Государственного Совета Крыма Ефим Фикс назвал главным организатором водной блокады Крыма Андрея Сенченко - бывшего временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации президента Украины.
В беседе с журналистами он уточнил, что именно он является непосредственным исполнителем блокады. Имеются материалы, которые подтверждают его причастность к водной блокаде. Они уже собраны и переданы в Следком, который в свою очередь возбудил уголовное дело об экоциде.
Ефим Фикс также заявил, что ущерб в результате водной блокады полуострова оценивается в 1,5 триллиона рублей. Кроме Сенченко, в экоциде были задействованы еще 12 человек - все они являются государственными чиновниками.
Сергей Трофимов, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады, заявил, что если суд признает организаторов водной блокады виновными в экоциде, у них не получится избежать ответственности. Понятие срок давности для такого преступления не предусмотрено.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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