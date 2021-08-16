Полуостров Крым мог перейти от Украины не только к России

В Грузии иммунолог рассказал о нападках священников-антипрививочников
Известный врач, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов призвал Патриархию Грузинской православной церкви прекратить...Подробнее
Накануне Дня независимости Украины в Киеве снова поднимают вопрос соблюдения прав крымских татар. При этом на самом полуострове у многих это вызывает удивление. Люди откровенно не понимают, почему до 2014 года судьба крымских татар оставалась властям безразличной.
23 августа состоится анонсированный саммит «Крымская платформа». В повестке - не только вопрос возвращения Крыма под контроль Украины, но и «восстановление прав крымско-татарского народа».
В июле нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины». В этом документе прописано, что коренными народами полуострова являются лишь крымские татары, караимы и крымчаки.
Однако представители крымских татар отмечают, что когда полуостров был в составе Украины, о них никто даже и не думал.
«В 90-е годы крымские татары активно использовались Киевом в борьбе с пророссийскими настроениями в Крыму. Эта карта постоянно разыгрывалась украинскими властями», – приводит слова сенатора от Крыма Сергея Цекова издание «Взгляд».
Фактически, эти люди жители без обязательных благ цивилизации - газа, нормальных дорог, инфраструктуры.
При этом на крымских татар смотрели с опасением, побаиваясь протурецкого сепаратизма. Права этих людей ущемляли, причем, при любом правительстве.
«Мы предупреждали: если не будут восстановлены права украинских татар, то вопрос юрисдикции полуострова окажется под большим вопросом. Любая страна будет претендовать на Крым с тем же правом, что и Украина. Так оно и случилось», - пояснил Васви Абдураимов, один из активистов национального движения крымских татар.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Известный врач, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов призвал Патриархию Грузинской православной церкви прекратить...Подробнее
Это малоизвестная информация: течение коронавирусной болезни полностью будет зависеть от того пути передачи...Подробнее
В прокуратуру обратился директор «Центра экспертизы» Дмитрий Потопальский. Он потребовал проверить списки врачей на...Подробнее
В городе Серов Свердловской области к приезду местного губернатора помыли не только асфальтированные дороги, но и...Подробнее
Российский врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал о рисках вакцинации подростков от коронавируса. Эксперт призвал...Подробнее
О рисках приобретения металла у «Норникеля» заявляют акционеры Tesla. Для компании, занимающейся производством...Подробнее
Богатые страны виноваты в том, что COVID-19 продолжает активно мутировать. В беседе с « 360 » врач-эпидемиолог Эдуард...Подробнее
Новая версия вакцины «Спутник V» практически идентична предыдущей, поэтому вызвать осложнений не должна. И все же ее...Подробнее
В Новосибирске мужчину с поражением легких в 75% выписали домой. Со слов Алексея, он был госпитализирован с...Подробнее
Варшаве следует обдумать свою дальнейшую политику касательно России. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Витольд...Подробнее
Комментировать