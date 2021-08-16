Полуостров Крым мог перейти от Украины не только к России

Накануне Дня независимости Украины в Киеве снова поднимают вопрос соблюдения прав крымских татар. При этом на самом полуострове у многих это вызывает удивление. Люди откровенно не понимают, почему до 2014 года судьба крымских татар оставалась властям безразличной.

23 августа состоится анонсированный саммит «Крымская платформа». В повестке - не только вопрос возвращения Крыма под контроль Украины, но и «восстановление прав крымско-татарского народа».

В июле нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины». В этом документе прописано, что коренными народами полуострова являются лишь крымские татары, караимы и крымчаки.

Однако представители крымских татар отмечают, что когда полуостров был в составе Украины, о них никто даже и не думал.

«В 90-е годы крымские татары активно использовались Киевом в борьбе с пророссийскими настроениями в Крыму. Эта карта постоянно разыгрывалась украинскими властями», – приводит слова сенатора от Крыма Сергея Цекова издание «Взгляд».

Фактически, эти люди жители без обязательных благ цивилизации - газа, нормальных дорог, инфраструктуры.

При этом на крымских татар смотрели с опасением, побаиваясь протурецкого сепаратизма. Права этих людей ущемляли, причем, при любом правительстве.

«Мы предупреждали: если не будут восстановлены права украинских татар, то вопрос юрисдикции полуострова окажется под большим вопросом. Любая страна будет претендовать на Крым с тем же правом, что и Украина. Так оно и случилось», - пояснил Васви Абдураимов, один из активистов национального движения крымских татар.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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