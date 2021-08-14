Военный эксперт Сивков: Если бы Украина сохранила ядерное оружие, оно бы оказалось в руках террористов

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Доктор военных наук Константин Сивков рассказал, как могли бы развиваться события, если бы Украина сохранила ядерное оружие.
В интервью изданию Украина.ру он отметил, что в случае сохранения у власти тех же людей, которые последние годы руководят страной, ядерное оружие было бы доведено до состояния, когда его нужно было срочно демонтировать из-за несоблюдения элементарных правил хранения.
Также он предположил, что часть ядерного оружия могла оказаться у террористов. Поэтому эксперт считает большим счастьем для всех то, что после развала СССР Украина не получила ядерный арсенал.
«Избавление от этого оружия — большая удача для всего мира и для тех же Соединённых Штатов Америки, поскольку ядерное оружие могло бы уже оказаться в руках всевозможных террористов», — уверен Сивков.
Отметим, ряд украинских политиков называют ошибкой отказ первого президента Украины Леонида Кравчука от ядерного оружия. Об этом, в частности, говорит и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Сивков подчеркнул, что Украина действительно имела достаточный потенциал ядерного оружия. По мнению эксперта, украинские власти принимали решение о ликвидации ядерного потенциала страны с учетом сложившейся политической ситуации и не без давления западных кураторов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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