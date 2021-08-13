Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал мероприятие, организованное украинскими националистами возле посольства Республики Судан в Киеве. По его мнению, активность радикалов может быть связана с выходом в прокат фильма «Солнцепек» о преступлениях украинской армии в Донбассе.

В столице Украины 12 августа 60 членов НКО «Ардис» организовали акцию возле посольства, направленную против развития партнерских отношений России с африканской страной.

По мнению предпринимателя, украинские националисты на фоне всеобщей безработицы за счет митинга получили возможность заработать:

«Во-первых, это очень хорошо, потому что еще полсотни украинских безработных получат по 500 или сколько там гривен за то, что просто постояли с плакатами».

Акция возле суданского посольства также может быть связана с премьерой российского фильма «Солнцепек» о событиях в Луганске 2014 года. Создатели киноленты рассказали реальную историю о преступлениях ВСУ против народа.

«Во-вторых, безусловно, после выхода фильма «Солнцепек» и разоблачения режима, этот самый режим будет активно сопротивляться. Хотя это больше похоже не на сопротивление, а на какой-то вялый метеоризм», – заявил Пригожин.









Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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