В Киеве от коронавируса умерла 50-летняя женщина сразу после прививки вакциной Moderna

Сегодня, 08:59

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В Киеве от коронавируса умерла 50-летняя женщина сразу после прививки вакциной Moderna

В реанимации инфекционного отделения Киевской городской больницы № 4 сразу после вакцинации препаратом Moderna умела 50-летняя женщина. Об этом сообщают местные СМИ.

По имеющейся информации, недавно киевлянка вернулась из Турции и вскоре по приезду была привита одной дозой вакцины от американской компании. И, как пишет «Страна.юа» со ссылкой на главу Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, в тот же день у нее проявились симптомы коронавируса.

«Женщина вернулась из Турции первого августа, 5 августа привилась вакциной Moderna и в тот же день ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла», - поведал он подробности.

У пациентки наблюдалась лихорадка и сильная слабость, а после госпитализации в больницу уровень насыщения крови кислородом упал до критического - сатурация была только 40%.

Журналисты отмечают, что это первый случай на территории Украины, когда заболевание COVID-19 с летальным исходом совпало по времени с вакцинацией препаратом от американской компании Moderna.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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