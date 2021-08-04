Военный эксперт Стешин рассказал, что будет, если Украина получит 10 тысяч турецких дронов Bayraktar TB2

Сегодня, 14:24

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Военный эксперт Стешин рассказал, что будет, если Украина получит 10 тысяч турецких дронов Bayraktar TB2
Военный аналитик, корреспондент Дмитрий Стешин

Военный аналитик, корреспондент Дмитрий Стешин спрогнозировал дальнейшее развитие противостояния на Донбассе в случае, если Украина получит военную помощь в виде 10 тысяч турецких дронов Bayraktar TB2. Эксперт указал, что даже в случае получения полной партии таких беспилотников, ВСУ вряд ли смогут обеспечить себе победу, передает «Украина.ру».

Военный корреспондент Дмитрий Стешин усомнился в получении Украиной партии в 10 тысяч турецких дронов Bayraktar TB2 для пополнения военного арсенала. Эксперт отметил, что ситуация с турецкими беспилотниками очень схожа на ситуацию с американскими ракетными комплексами Javelin, которым уже исполнилось более 30 лет с момента разработки. 

«Где они? Просто Украине нужны какие-то мифы, которые должны подпитывать налогоплательщиков и свою армию. Поэтому и продуцируется информация о какой-то помощи Запада, Турции. Украина пускает пыль в глаза», - прокомментировал журналист.

Дмитрий Стешин предположил, что Народная милиция ДНР прекрасно осведомлена о возможных поставках турецких Байрактаров для Украины, и корректирует свою оборонительную стратегию с учетом такой вероятности.

«Важно понимать, что войны выигрывает именно слаженное взаимодействие разных войск — артиллерии, пехоты, танковых подразделений. Но не какие-то супер беспилотники или супер ракеты», - добавил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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