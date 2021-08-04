Военный эксперт Стешин рассказал, что будет, если Украина получит 10 тысяч турецких дронов Bayraktar TB2

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Военный аналитик, корреспондент Дмитрий Стешин спрогнозировал дальнейшее развитие противостояния на Донбассе в случае, если Украина получит военную помощь в виде 10 тысяч турецких дронов Bayraktar TB2. Эксперт указал, что даже в случае получения полной партии таких беспилотников, ВСУ вряд ли смогут обеспечить себе победу, передает «Украина.ру».
Военный корреспондент Дмитрий Стешин усомнился в получении Украиной партии в 10 тысяч турецких дронов Bayraktar TB2 для пополнения военного арсенала. Эксперт отметил, что ситуация с турецкими беспилотниками очень схожа на ситуацию с американскими ракетными комплексами Javelin, которым уже исполнилось более 30 лет с момента разработки.
«Где они? Просто Украине нужны какие-то мифы, которые должны подпитывать налогоплательщиков и свою армию. Поэтому и продуцируется информация о какой-то помощи Запада, Турции. Украина пускает пыль в глаза», - прокомментировал журналист.
Дмитрий Стешин предположил, что Народная милиция ДНР прекрасно осведомлена о возможных поставках турецких Байрактаров для Украины, и корректирует свою оборонительную стратегию с учетом такой вероятности.
«Важно понимать, что войны выигрывает именно слаженное взаимодействие разных войск — артиллерии, пехоты, танковых подразделений. Но не какие-то супер беспилотники или супер ракеты», - добавил эксперт.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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