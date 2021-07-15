Министерство обороны Украины выработало девять сценариев обострения ситуации вокруг страны

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В настоящее время повышенное внимание Министерства обороны Украины направлено на пристальную проработку информационного влияния на государства балтийского региона и Украину российско-белорусских учений «Запад-2021». Советник руководителя офиса лидера Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» рассказал гражданам страны, что военное ведомство Украины сейчас приступило к тщательному мониторингу девяти вариантов нагнетания обстановки вокруг собственного государства, пишет российское информационное издание РИА «Новости».
Как утверждает господин Арестович, среди прочих задач украинским Минобороны рассматривается также и возможность широкомасштабного вторжения иностранных войск на территорию Украины.
«На сегодняшний день украинские военные эксперты пристально рассматривают 9 возможных сценариев обострения военно-политической обстановки вокруг Украины. Все причастные к этому службы и ведомства осуществляют соответствующее планирование», — объяснил Алексей Арестович журналистам украинских и зарубежных средств массовой информации.
Он сообщил, что сейчас особое внимание военного ведомства Украины направлено на изучение информационного влияния на страны Балтии и Украину российско-белорусских учений «Запад-2021». Для противодействия этому влиянию в Киеве принято решение провести собственные учения, которые получат наименование «Совместные усилия-2021». По дате проведения украинские маневры совпадут с началом активной фазы белорусско-российских учений. Глава офиса украинского президента выразил уверенность в том, что ВСУ «способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям».
Ранее экс-глава СБУ Смешко пригрозил странам Запада возвращением Украиной ядерного статуса.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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