В Киеве рассказали, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 могут противостоять РЭБ

Сегодня, 13:04

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В Киеве рассказали, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 могут противостоять РЭБ

В Украине успешно провели испытания закупленных в Турции БПЛА Bayraktar TB2 в условиях постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила пресс-служба Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации (ГНИИ ВС ВВТ). Был сделан вывод, что дроны показывают эффективность в условиях ведения современной войны при задействовании средств РЭБ.

Комментируя эту новость, военно-политический обозреватель Олег Лукьянов отмечает, что неизвестно, какие именно средства РЭБ «разных типов» применялись против беспилотников. Он предположил, что это были украинские средства и если это так, говорить о полной защищенности Bayraktar TB2 пока рано. 

На сегодня украинская армия располагает шестью такими дронами. Ожидается, что несколько единиц ВМС Украины получат в ближайшее время. Эксперт отметил, в любом случае турецкие беспилотники не смогут оказать большого эффекта при проведении военных операций, на которые может решится украинское руководство.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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