Десантники и резервисты ВСУ провели тренировки у границы с Крымом

Украинские десантники и резервисты организовали тренировки в Херсонской области на границе с Крымом. Бойцы ВСУ отработали действия на расположенных вдоль административной границы с Крымом наблюдательных постах с уничтожением живой силы противника. Об этом сообщил пресс-центр командования объединенных сил украинской армии. Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев назвал подобные военные учения обычным делом для воинов-десантников. При поддержке артиллерийских подразделений военнослужащие ликвидировали условного противника. При этом бойцы ВСУ преодолели препятствия и заняли позиции на сложных участках местности.

По словам командующего, опыт, полученный в антитеррористической операции и операции Объединенных сил, показал, что от обученности и подготовленности каждого военнослужащего зависит боеготовность подразделения, пишет ria.ru .

Напомним, что Крым вошел в состав России на основании результатов проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав РФ. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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