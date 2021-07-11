На Украине испортили 10 тысяч доз вакцины Pfizer

Сегодня, 12:59

0

Image 16+
На Украине испортили 10 тысяч доз вакцины Pfizer

На Украине зафиксировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины производства американской компании Pfizer. В ходе транспортировки, по данным ссылающегося на департамент здравоохранения Харьковской области издания «Гордон», были испорчены почти 10 тысяч доз препарата Comirnaty.

По его сведениям, две недели назад ГП «Укрмедпоставка» доставило на Харьковский областной аптечный склад 21,6 тысячи доз вакцины производства компаний Pfizer-BioNTech. Однако при приеме препарата выяснилось, что 9360 доз в двух контейнерах были доставлены с нарушениями. После того, как это всплыло, препарат отправили на карантин, а позже вернули поставщику. Учитывая, что вследствие нарушения холодовой цепи вакцина уже не может быть использована, она будет утилизирована.

В социальных сетях на Украине начало распространяться видео, на котором видно, что поступившая в Харьков партия американской вакцины находилась в ящике без холодильных элементов. В контейнере была плюсовая температура.

При этом производитель настаивает на специальном температурном режиме — от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию, напоминает «Страна.юа».

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко допустил, что подобное нарушение холодовой цепи при транспортировке вакцины Pfizer имело место и в ряде других областях.

В регионах жалуются, что около 38 тысяч доз вакцины Pfizer было распространено по Украине в таких условиях, с нарушением правил транспортировки.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На Украине испортили 10 тысяч доз вакцины Pfizer

Сегодня, 12:59

Замминистра ДНР Безсонов: рано или поздно часть Украины добровольно войдет в состав РФ

11-07-2021, 15:59

Представитель Украины в Минске Арестович озвучил план, как ВСУ могут захватить Донбасс

6-07-2021, 14:59

В Киеве раскрыли стоимость «уничтожителя» российского Крымского моста

3-07-2021, 23:19

Украинские военные массово стягивают к границе с Крымом танки и артиллерию

6-06-2021, 22:14

РФ перебросила в Донбасс свои комплексы РБ-636 «Свет-КУ»

4-06-2021, 15:54

Анатолий Вассерман: США используют учения НАТО для подпитки Киева оружием

4-06-2021, 08:59

Украина массово стягивает свои ракетные комплексы и системы ПВО на границу с Крымом

1-06-2021, 09:24

Еще 7 российских артистов попали в черный список Минкульта Украины

28-05-2021, 20:59

По украинским военным на Донбассе бьют из артиллерии по сигналам мобильных телефонов

23-05-2021, 12:09

Случайно сбитый на Донбассе беспилотник привел к драке в рядах украинской армии

20-05-2021, 17:59

Эксперт Кургинян рассказал о двух путях для Украины

20-05-2021, 09:54

Киев предостерегли от запрета импорта электроэнергии с России

19-05-2021, 15:59

Российские комплексы Р-330 «Житель» сбили дрон ВСУ, замаскированный под беспилотник ОБСЕ

19-05-2021, 09:09

Украина заявила об отправке к побережью Крыма более 30 военных кораблей

18-05-2021, 12:14

Политолог Погребинский считает, что Зеленский уже перешел «красную линию» Путина

17-05-2021, 17:39

Джокер ДНР: ВСУ обстреляли бойцов «Правого сектора» в Донбассе

15-05-2021, 23:34

ВС Украины провели полевые учения расчетов РСЗО «Ураган» возле границы с Крымом

15-05-2021, 00:09

ВС Украины впервые применили в Донбассе американские ракетные комплексы TOW

13-05-2021, 08:09

Глава Минобороны Украины: Киев в любой момент ожидает обострения на границе с РФ

12-05-2021, 22:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса

Вчера, 16:49

0

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...

Подробнее
Герой России Липовой раскрыл цели американцев в Афганистане

Герой России Липовой раскрыл цели американцев в Афганистане

12-07-2021, 23:19

0

По словам лидера российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, несколько десятков лет назад американцы...

Подробнее
Воду вместо вакцины против COVID-19 в Калужской больнице ввели жителям Москвы

Воду вместо вакцины против COVID-19 в Калужской больнице ввели жителям Москвы

12-07-2021, 17:14

0

В понедельник, 12 июля, в ходе рабочего совещания членов правительства региона, были зачитаны подробности вопиющего...

Подробнее
Российские правозащитники призвали ООН направить гуманитарную миссию в США

Российские правозащитники призвали ООН направить гуманитарную миссию в США

12-07-2021, 17:49

0

Российский Фонд борьбы с репрессиями направил открытое письмо в Совет по правам человека ООН с просьбой пресечь...

Подробнее
В свердловском оперштабе рассказали, можно ли выбрать вакцину от COVID-19

В свердловском оперштабе рассказали, можно ли выбрать вакцину от COVID-19

12-07-2021, 19:19

0

О том, можно ли при вакцинации выбрать, какой именно вакциной прививаться, рассказали в свердловском оперштабе, а также...

Подробнее
Свердловская чиновница заразилась COVID-19 после вакцинации «Спутником»

Свердловская чиновница заразилась COVID-19 после вакцинации «Спутником»

12-07-2021, 14:54

0

Елена Артюх, уполномоченная по правам предпринимателей в Свердловской области, заразилась коронавирусной инфекцией. Как...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Компании не успевают привить 60% сотрудников в установленный срок

Компании не успевают привить 60% сотрудников в установленный срок

13-07-2021, 13:29

0

Руководители компаний розничной торговли не успевают вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом или...

Подробнее
Жительница Перми после курса вакцинации тяжело заболела COVID-19

Жительница Перми после курса вакцинации тяжело заболела COVID-19

13-07-2021, 16:29

0

Эпидемиолог рассказал о причинах заражения коронавирусом после вакцинации. Врачи, призывая к вакцинации, утверждали,...

Подробнее
В Великобритании успешная вакцинация дает результат

В Великобритании успешная вакцинация дает результат

13-07-2021, 22:19

0

Профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква заявил о том, что...

Подробнее
Американцы обсуждают готовность своих ВМС к войне

Американцы обсуждают готовность своих ВМС к войне

13-07-2021, 17:19

0

Все имеющиеся проблемы и недостатки Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки на современном этапе их развития...

Подробнее