На Украине испортили 10 тысяч доз вакцины Pfizer

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...Подробнее
На Украине зафиксировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины производства американской компании Pfizer. В ходе транспортировки, по данным ссылающегося на департамент здравоохранения Харьковской области издания «Гордон», были испорчены почти 10 тысяч доз препарата Comirnaty.
По его сведениям, две недели назад ГП «Укрмедпоставка» доставило на Харьковский областной аптечный склад 21,6 тысячи доз вакцины производства компаний Pfizer-BioNTech. Однако при приеме препарата выяснилось, что 9360 доз в двух контейнерах были доставлены с нарушениями. После того, как это всплыло, препарат отправили на карантин, а позже вернули поставщику. Учитывая, что вследствие нарушения холодовой цепи вакцина уже не может быть использована, она будет утилизирована.
В социальных сетях на Украине начало распространяться видео, на котором видно, что поступившая в Харьков партия американской вакцины находилась в ящике без холодильных элементов. В контейнере была плюсовая температура.
При этом производитель настаивает на специальном температурном режиме — от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию, напоминает «Страна.юа».
Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко допустил, что подобное нарушение холодовой цепи при транспортировке вакцины Pfizer имело место и в ряде других областях.
В регионах жалуются, что около 38 тысяч доз вакцины Pfizer было распространено по Украине в таких условиях, с нарушением правил транспортировки.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...Подробнее
По словам лидера российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, несколько десятков лет назад американцы...Подробнее
В понедельник, 12 июля, в ходе рабочего совещания членов правительства региона, были зачитаны подробности вопиющего...Подробнее
Российский Фонд борьбы с репрессиями направил открытое письмо в Совет по правам человека ООН с просьбой пресечь...Подробнее
О том, можно ли при вакцинации выбрать, какой именно вакциной прививаться, рассказали в свердловском оперштабе, а также...Подробнее
Елена Артюх, уполномоченная по правам предпринимателей в Свердловской области, заразилась коронавирусной инфекцией. Как...Подробнее
Руководители компаний розничной торговли не успевают вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом или...Подробнее
Эпидемиолог рассказал о причинах заражения коронавирусом после вакцинации. Врачи, призывая к вакцинации, утверждали,...Подробнее
Профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква заявил о том, что...Подробнее
Все имеющиеся проблемы и недостатки Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки на современном этапе их развития...Подробнее
Комментировать