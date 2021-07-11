На Украине испортили 10 тысяч доз вакцины Pfizer

На Украине зафиксировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины производства американской компании Pfizer. В ходе транспортировки, по данным ссылающегося на департамент здравоохранения Харьковской области издания «Гордон», были испорчены почти 10 тысяч доз препарата Comirnaty.

По его сведениям, две недели назад ГП «Укрмедпоставка» доставило на Харьковский областной аптечный склад 21,6 тысячи доз вакцины производства компаний Pfizer-BioNTech. Однако при приеме препарата выяснилось, что 9360 доз в двух контейнерах были доставлены с нарушениями. После того, как это всплыло, препарат отправили на карантин, а позже вернули поставщику. Учитывая, что вследствие нарушения холодовой цепи вакцина уже не может быть использована, она будет утилизирована.

В социальных сетях на Украине начало распространяться видео, на котором видно, что поступившая в Харьков партия американской вакцины находилась в ящике без холодильных элементов. В контейнере была плюсовая температура.

При этом производитель настаивает на специальном температурном режиме — от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию, напоминает «Страна.юа».

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко допустил, что подобное нарушение холодовой цепи при транспортировке вакцины Pfizer имело место и в ряде других областях.

В регионах жалуются, что около 38 тысяч доз вакцины Pfizer было распространено по Украине в таких условиях, с нарушением правил транспортировки.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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