Замминистра ДНР Безсонов: рано или поздно часть Украины добровольно войдет в состав РФ

Заместитель министра информации ДНР Денис Безсонов заявил в эфире республиканского канала, что часть Украины рано или поздно на добровольной основе войдет в состав России. Причем, по его мнению, чем раньше это произойдет, тем лучше будет для украинцев. Об этом сообщает «Аргументы недели».

«США не будет воевать с Россией. Если и будут, то лишь до последнего украинца. Нужно понимать, что Украина – это всего лишь инструмент», - считает Безсонов.

Он отметил, что американцы заинтересованы в том, чтобы сохранить этот «инструмент» на более долгий срок. Но если и произойдет какой-то необдуманный шаг, Россия будет вынуждена вмешаться и поставить Украину на место.

То же самое касается и отношения НАТО к Украине, которая не хотчет признавать ее своим членом.

По мнению замминистра, в случае наступления Украиной на ДНР и ЛНР, первая будет полностью разгромлена, несмотря на вероятную поддержку со стороны НАТО и США.

«Если Украина захочет масштабно наступать на Донбасс, то Россия, конечно, ответит. Сколько бы бойцов Альянса ни погибло в этой войне, НАТО не станет воевать против Москвы. Это касается и США. Они слишком ценят и берегут своих военных, чтобы жертвовать ими ради Украины», - резюмировал Безсонов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700