В Киеве раскрыли стоимость «уничтожителя» российского Крымского моста

СМИ выяснили, почему все охотятся за вакциной «Ковивак»
Российская вакцина «Ковивак», разработка центра имени М.П. Чумакова, становится дефицитной. Многие россияне...Подробнее
Проект по созданию берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» обошелся Украине в 40 млн долларов. Об этом рассказывает Defense Express, передает Лента.Ру.
О цене «уничтожителя» Крымского моста рассказал гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев. Он объяснил, что в стоимость проекта включены средства на разработку систем связи, машин и ракет комплекса.
«Во столько же примерно обойдется разработка нашего зенитного ракетного комплекса средней дальности», — подчеркнул Коростелев.
Ранее Коростелев рассказал, что на создание ЖК-360МЦ «Нептун» ушло 2,5 года. Несмотря на ограниченное финансирование, работы по созданию комплекса завершились успешно. Вооружение получило преимущественно украинские комплектующие. В частности, двигатель, инерциальную навигационную систему, радиолокационную головку самонаведения и систему связи, созданные украинскими компаниями.
РК-360МЦ «Нептун» получи ракету Р-360, которая может развивать скорость до 900 километров в час и поражать цели на расстоянии до 280 километров.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская вакцина «Ковивак», разработка центра имени М.П. Чумакова, становится дефицитной. Многие россияне...Подробнее
Sohu: фрегат ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ. Недавний «подвиг»...Подробнее
Sohu: виражи истребителя ВКС РФ над Охотским морем заставили ВВС США содрогнуться. США вместе с военными партнерами не...Подробнее
Прививка от коронавируса может вызвать ответную реакцию организма. Как известно, вакцинация проходит в два этапа и в...Подробнее
На «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучал сигнал и для Японии. Аналитики Sankei Shimbun уверены,...Подробнее
В акватории Средиземного моря на днях две военные группировки кораблей и авиации — ВМФ Российской Федерации и...Подробнее
Политолог Сатановский пояснил, стоит ли России опасаться учений НАТО Sea Breeze. На днях в Черном море стартовали...Подробнее
На палубе авианосца Queen Elizabeth ВМС Британии, который приплыл в район российских учений в Средиземном море,...Подробнее
С борта Международной космической станции (МКС) был тайно запущен американский спутник. Это следует из данных ВВС США,...Подробнее
В связи с вакцинацией от коронавируса в обществе стали распространяться всевозможные слухи, которые порождают разного...Подробнее
Комментировать