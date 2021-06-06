В Киеве раскрыли стоимость «уничтожителя» российского Крымского моста

Вчера, 23:19

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В Киеве раскрыли стоимость «уничтожителя» российского Крымского моста

Проект по созданию берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» обошелся Украине в 40 млн долларов. Об этом рассказывает Defense Express, передает Лента.Ру.

О цене «уничтожителя» Крымского моста рассказал гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев. Он объяснил, что в стоимость проекта включены средства на разработку систем связи, машин и ракет комплекса.

«Во столько же примерно обойдется разработка нашего зенитного ракетного комплекса средней дальности», — подчеркнул Коростелев.

Ранее Коростелев рассказал, что на создание ЖК-360МЦ «Нептун» ушло 2,5 года. Несмотря на ограниченное финансирование, работы по созданию комплекса завершились успешно. Вооружение получило преимущественно украинские комплектующие. В частности, двигатель, инерциальную навигационную систему, радиолокационную головку самонаведения и систему связи, созданные украинскими компаниями.

РК-360МЦ «Нептун» получи ракету Р-360, которая может развивать скорость до 900 километров в час и поражать цели на расстоянии до 280 километров.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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