Украинский политолог Головачев объяснил, почему война в Донбассе неизбежна

Украинский политический эксперт Андрей Головачев объяснил, почему конфликт между Россией и Украиной неизбежен. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, политолог уверен, что ситуацию, которая сложилась на Донбассе, невозможно решить дипломатическим или политическим путем. Этот конфликт носит экзистенциальный характер, что-то вроде отношений между евреями и палестинскими арабами.

«Решить его возможно только радикальным военным путем. А участниками этой войны станут Украина и Россия», - убежден Головачев.

Также он добавил, что избежать войны можно было бы раньше, если бы Украина признала, что никакой помощи от НАТО и США ждать не стоит. Но этот путь сегодня невозможен. Москва же, в свою очередь, не может предотвратить военное решение конфликта на Донбассе.

«Война неизбежна. Обе стороны воспринимают друг друга как непримиримых врагов и угрозу собственному существованию. Разрешить эту серьезную вражду сможет только «горячий» конфликт», - отметил политолог.

Кроме того, у этой войны есть только два результата. Один из них предусматривает полное уничтожение противника, а второй – примирение. Эксперт напомнил, что последний вариант в конце концов произошел между Францией и Германией, которые долгое время соперничали между собой.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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