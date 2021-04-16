Киев отправляет эшелоны с военной техникой на границу с Приднестровьем

Сегодня, 13:24

0

Image 16+
Киев отправляет эшелоны с военной техникой на границу с Приднестровьем

На границу с Приднестровьем Украина начала отправлять военную технику. Об этом сообщает Informing.Ru. со ссылкой на Телеграм-канал «Записки охотника».

О переброске военной техники ВСУ сообщалось ранее в СМИ. Прозвучали предположения, что эшелоны с техникой проследуют к границам Крыма. Но эта информация не подтвердилась и составы перебросили военную технику в Одесскую область. Точной информации о том, где именно разгружена военная техника, Телеграм-канал не сообщил. 

Эксперты говорят о том, что Украина пытается укрепить границу с Приднестровьем, поскольку не исключает возможности вторжения российской армии со стороны Приднестровья. 

Как сообщалось ранее, в Приднестровье лишь в 13 километрах от границы с Украиной, неподалеку от аэропорта Тирасполя. 

На фоне усиления вооруженных сил на российско-украинской границе, прозвучали версии о том, что Россия может начать наступления на территорию Украины в ответ на попытку Киева силового захвата самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Киев отправляет эшелоны с военной техникой на границу с Приднестровьем

Сегодня, 13:24

ВСУ массировано обстреливали Донецк в течение 5 часов

Вчера, 11:19

«По карабахскому сценарию»: эксперт Баранов рассказал, что готовят ВС Украины для ЛДНР

16-04-2021, 15:19

Арестович опроверг переговоры Зеленского и Макрона о поставках воды в Крым

15-04-2021, 16:09

Украина задумалась о возвращении ядерного статуса

15-04-2021, 12:34

В Донбасс прибыл эшелон из Польши с боевой техникой и личным составом НАТО

14-04-2021, 21:54

Эксперт Кедми перечислил преимущества войск ДНР и ЛНР перед армией Украины

14-04-2021, 12:39

Военный эксперт Шурыгин прокомментировал суть «плана Байдена» по Украине

14-04-2021, 09:28

Савченко предрекла Украине катастрофу на Донбассе

13-04-2021, 14:24

РФ установила новые правила игры по Украине

13-04-2021, 10:24

Киев предложил альтернативные Белоруссии страны для переговоров по ситуации в Донбассе

12-04-2021, 22:19

Sohu: Украинские военные в Донбассе остались без спутниковой связи, GPS и средств РЭР

11-04-2021, 23:29

Украинский нардеп: Ударный дрон летал над Донбассом «пока с целью наблюдения»

11-04-2021, 23:14

Владлен Татарский: уровень подготовки ВСУ превосходит ЛДНР в 3-4 раза

11-04-2021, 08:19

Генерал ВСУ рассказал, как НАТО может помочь Украине в войне с Россией

10-04-2021, 22:09

Зеленского прямо предупредили, что США «кинут» его по Донбассу

10-04-2021, 18:34

Экс-глава СБУ Наливайченко: Украина добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии 1 млрд гривен

10-04-2021, 09:59

Президент Украины Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса

10-04-2021, 07:34

Украинский эксперт Сенченко призвал готовиться к вторжению России

9-04-2021, 11:54

Главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил о готовности быстрого реагирования на востоке страны

9-04-2021, 10:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров