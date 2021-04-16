Киев отправляет эшелоны с военной техникой на границу с Приднестровьем

На границу с Приднестровьем Украина начала отправлять военную технику. Об этом сообщает Informing.Ru. со ссылкой на Телеграм-канал «Записки охотника».

О переброске военной техники ВСУ сообщалось ранее в СМИ. Прозвучали предположения, что эшелоны с техникой проследуют к границам Крыма. Но эта информация не подтвердилась и составы перебросили военную технику в Одесскую область. Точной информации о том, где именно разгружена военная техника, Телеграм-канал не сообщил.

Эксперты говорят о том, что Украина пытается укрепить границу с Приднестровьем, поскольку не исключает возможности вторжения российской армии со стороны Приднестровья.

Как сообщалось ранее, в Приднестровье лишь в 13 километрах от границы с Украиной, неподалеку от аэропорта Тирасполя.

На фоне усиления вооруженных сил на российско-украинской границе, прозвучали версии о том, что Россия может начать наступления на территорию Украины в ответ на попытку Киева силового захвата самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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