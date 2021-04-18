Ярош спрогнозировал, что ждет Украину в случае «вторжения РФ»

О том, что произойдет с Украиной, если будет «вторжение России» на ее территорию, рассказал лидер Украинской добровольческой армии (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош.

Он отметил, что украинские военные не исключают вторжения по всем направлениям и находятся в «состоянии повышенной боевой готовности».

«В принципе, ждут на разных направлениях. Но при всем этом плотность наших заслонов – назовем это так – она не везде одинакова», — заявил Ярош.

По его мнению, если Россия начнет вторжение на северной или южной границах, то может зайти достаточно далеко в глубину страны, поскольку эти рубежи менее защищены, чем граница на востоке.

«Это будут потери с нашей стороны – и немаленькие. И общество должно быть к этому готово», — подчеркнул Ярош.

Стоит отметить, что в СМИ ранее попала информация о переброске Украиной дополнительных сил на восток и к границе Крыма.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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