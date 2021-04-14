«По карабахскому сценарию»: эксперт Баранов рассказал, что готовят ВС Украины для ЛДНР

Политолог Сергей Баранов рассказал о том, какой сценарий ВСУ могут прорабатывать в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

В интервью изданию Украина.ру он сообщил, что Украина готовится к полноценной войсковой наступательной операции. И об этом свидетельствует вооружение, которое было переброшено ВСУ к линии разграничения.

Он отметил, что с большой долей вероятности можно прогнозировать попытку разыграть карабахский сценарий, когда ВСУ попытается вычленить крупный кусок.

«Подобный сценарий может быть, но сейчас я его не вижу», — предполагает Баранов.

Но сейчас, по его мнению, и Киев, и Запад прекрасно понимают, что Россия может вмешаться в ситуацию в любой момент и готова повторить грузинский сценарий «принуждения к миру». Поэтому, скорее всего, Украина пока не будет спешить с наступлением, ожидая, что санкции Запада ослабят Россию, и, возможно, спровоцируют хаос внутри страны.

Если до этого дойдет, то Киев действительно, при поддержке Запада, может предпринять попытку наступления на Донбасс.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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