«По карабахскому сценарию»: эксперт Баранов рассказал, что готовят ВС Украины для ЛДНР

Сегодня, 15:19

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«По карабахскому сценарию»: эксперт Баранов рассказал, что готовят ВС Украины для ЛДНР

Политолог Сергей Баранов рассказал о том, какой сценарий ВСУ могут прорабатывать в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. 

В интервью изданию Украина.ру он сообщил, что Украина готовится к полноценной войсковой наступательной операции. И об этом свидетельствует вооружение, которое было переброшено ВСУ к линии разграничения. 

Он отметил, что с большой долей вероятности можно прогнозировать попытку разыграть карабахский сценарий, когда ВСУ попытается вычленить крупный кусок. 

«Подобный сценарий может быть, но сейчас я его не вижу», — предполагает Баранов. 

Но сейчас, по его мнению, и Киев, и Запад прекрасно понимают, что Россия может вмешаться в ситуацию в любой момент и готова повторить грузинский сценарий «принуждения к миру». Поэтому, скорее всего, Украина пока не будет спешить с наступлением, ожидая, что санкции Запада ослабят Россию, и, возможно, спровоцируют хаос внутри страны. 

Если до этого дойдет, то Киев действительно, при поддержке Запада, может предпринять попытку наступления на Донбасс. 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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