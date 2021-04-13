Арестович опроверг переговоры Зеленского и Макрона о поставках воды в Крым

В Киеве заявили о том, что никаких переговоров с Францией касательно возобновления поставок в Крым воды Украина не ведет.

Советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович подчеркнул, что информация о переговорах президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона на эту тему – это «сказки от дяди Пети», передает РИА Новости . Так Арестович намекнул, что за этими слухами стоит бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Выдадим одну бутылку на 20 литров. После выведения войск с востока Украины», – заявил Арестович.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский действительно встретится в пятницу, 16 апреля, в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они будут обсуждать ситуацию на границе Украины и России, а также события в Донбассе. При этом в СМИ появились сообщения о том, что будет поднят вопрос и о возобновлении поставок в Крым воды из Днепра.

До присоединения к России Крым на 85% обеспечивался пресной водой за счет Северо-Крымского канала, по которому вода на полуостров шла из Днепра. Но Украина этот канала перекрыла и сейчас в Крыму жители получают воду из водохранилищ естественного наполнения и подземных источников. На обеспечение надежного водоснабжения полуострова правительство разработало план комплексных мер. На его реализацию выделено около 50 млрд рублей.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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