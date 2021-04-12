Военный эксперт Шурыгин прокомментировал суть «плана Байдена» по Украине

Сегодня, 09:28

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Военный эксперт Шурыгин прокомментировал суть «плана Байдена» по Украине

Публицист Владислав Шурыгин прокомментировал «план Байдена» по Украине. 

О существовании «плана Байдена», по его словам, ему стало известно после встречи Госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Этот план нацелен на то, чтобы выиграть время и обмануть Россию. 

В плане два основных пункта. 

Так, по этому плану Украина примет закон, который позволит разместить на ее территории базы НАТО и США. Между США и Украиной будет заключен договор, который позволит американцам разместить на украинской территории три базы: морскую и две сухопутных. Эти базы будут модернизированы и смогут принимать американские самолеты всех типов, в том числе тяжелые транспортные воздушные суда. 

Такие шаги, уверены в США, позволят сдержать российскую агрессию в случае обострения ситуации в Донбассе. К тому же у Киева появится возможность поэтапно вернуть Донбасс под свой контроль, не опасаясь вмешательства России. 

Военный эксперт также отметил, что в рамках своего плана президент США Джо Байден заявил о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Подготовка к этой встрече позволит выиграть время, необходимое для того, чтобы разместить военных США на территории Украины.

По сути, Россию будут «водить за нос» полгода, а за это время в Украине начнут функционировать военные базы США. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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