Киев предложил альтернативные Белоруссии страны для переговоров по ситуации в Донбассе

Вчера, 22:19

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Киев предложил альтернативные Белоруссии страны для переговоров по ситуации в Донбассе
Спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович

В отдаленной перспективе переговоры Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины (ТКГ) можно было бы перенести на территорию такого государства, которое не является членом блока НАТО. Сейчас это предложил спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович.

«Все мировое сообщество сейчас прекрасно понимает, что решение о переносе штаб-квартиры — это весьма отдаленная перспектива. Можно, конечно, вести разговоры об этом и сейчас, но пока только чисто теоретически. На мой взгляд, Польша не подойдет в качестве подходящей площадки для Российской Федерации. Все понимают, в каком состоянии российско-польские отношения», — сказал Арестович.

Далее спикер делегации Украины в ТКГ продолжил, что, в том случае, когда место для переговоров сторонами будет переноситься с территории Белоруссии, то в теории они могут быть размещены в Австрии либо Швеции — данные государства не входят в НАТО.

«Вопрос пребывания страны в Североатлантическом блоке чрезвычайно чувствителен для Российской Федерации», — резюмировал спикер украинской делегации в ТКГ.

Ранее председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры нужно перенести в Польшу, так как Белоруссия находится «под каблуком России».

«Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами президента Александра Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине», — заявил он.

По мнению министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, такие заявления говорят о нежелании Украины соблюдать достигнутые договоренности.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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