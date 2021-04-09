Sohu: Украинские военные в Донбассе остались без спутниковой связи, GPS и средств РЭР

Специалисты китайского обозревателя «Sohu» сообщили о том, что украинская армия полностью лишилась спутниковой связи, GPS и средств РЭР на территории Донбасса. По мнению экспертов, к такой «блокировке» могут быть причастны российские военнослужащие, поскольку бойцы ЛДНР не располагают такими передовыми технологиями, передает «Avia.pro».

О том, что украинские ВС внезапно лишились возможности пользоваться своими дронами, комплексами радиоэлектронной разведки, радиолокационными станциями и средствами спутниковой связи подтвердили в ОБСЕ — по информации наблюдателей, данные проблемы у украинской армии возникали регулярно на протяжении нескольких последних дней. Китайские обозреватели издания «Sohu» спрогнозировали, что такой всплеск активности по подавлению GPS в регионе может быть результатом запланированной стратегии России — ведь сейчас украинская армия оказалась особо уязвима, потеряв возможность мониторинга обстановки, и не сможет вовремя идентифицировать действия противника.

«Все эти шаги вызывают опасения по поводу надвигающегося сценария эскалации напряженности между двумя странами. Не исключено, что уже в ближайшее время конфликт на востоке Украины перейдет в решающую фазу, которая может перерасти в полноценную войну между Россией и Украиной», - отметили китайские эксперты.

Журналисты «Sohu» предположили, что блокирование украинских средств спутниковой и радиосвязи в Донбассе может быть первым шагом Москвы по принуждению Киева к выполнению Минских договоренностей.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700