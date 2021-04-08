Генерал ВСУ рассказал, как НАТО может помочь Украине в войне с Россией

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский рассказал, какую помощь может предоставить НАТО Киеву в случае реальной войны с Россией.

Он признался, что очень бы хотел, чтобы дивизии Североатлантического альянса появились в Украине. Хотя помощь, которую может оказать НАТО Киеву, может быть предоставлена в разных форматах. Забродский уточнил, что диапазон велик. К примеру, это может быть присутствие военных кораблей в Черном море, мощная информационная поддержка, взаимодействие спецслужб.

«Это может быть материальная помощь, предоставление разведывательной информации, поскольку у нас ограниченные возможности, определенные действия по контролю воздушного пространства», — приводит слова Забродского «Обозреватель».

Тем не менее, говорит генерал, не стоит Украине рассчитывать только на НАТО. В первую очередь надеяться надо только на себя. Потому что единственные силы, которые будут воевать за страны, - это ВСУ. Даже если бы Украина была страной-участницей Альянса.

«Даже в случае нападения на одну из стран НАТО не сразу последует реакция всех его членов в плане применения вооруженных сил», — растолковал генерал Забродский.

Напомним: в НАТО, куда так стремится Украина, заявили, что вопрос о принятии страны в повестке дня блока пока не стоит. Меж тем президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что для Киева единственный путь завершить войну в Донбассе - влиться в ряды НАТО.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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