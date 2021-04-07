Украинские средства ПВО обстреляли неизвестные цели на Донбассе

Сегодня, 09:59

0

Image 16+
Украинские средства ПВО обстреляли неизвестные цели на Донбассе

В пятницу, 9 апреля, рано утром украинские средства противовоздушной обороны обстреляли неизвестные цели в Донбассе. 

Как сообщает информационный ресурс Аvia.pro, огонь был открыт рядом с границей самопровозглашенной Донецкой народной республики. 

Информации о том, по каким целям велся огонь, не было. Но при этом один из источников сообщил, что, используя зенитно-ракетные комплексы «Оса», ВСУ сбили три беспилотника ДНР. 

Стоит отметить, то ни Украина, ни ДНР официально не комментировали сообщение о применении ПВО на линии разграничения украинскими военными. 

Также прозвучало предположение, что украинские военные могли отрабатывать применение средств ПВО. А поскольку на вооружении самопровозглашенной Луганской народной республики есть по меньшей мере два готовых к боевому использованию штурмовика Су-25, наличие средств ПВО в случае военных действий становится очень актуальным. 

К тому же, не исключено, что ВСУ тренировались применять ПВО и из-за ОТРК «Точка», которыми располагают ополченцы ДНР. 

Но пока никаких комментариев касательно применения ПВО в Донбассе Киев не предоставил. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Украинский эксперт Сенченко призвал готовиться к вторжению России

Сегодня, 11:54

Главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил о готовности быстрого реагирования на востоке страны

Сегодня, 10:44

Украинские средства ПВО обстреляли неизвестные цели на Донбассе

Сегодня, 09:59

Коболев: Киев получил независимость от Москвы после принятых решений по газу

Вчера, 15:49

Яков Кедми раскрыл планы США и НАТО по Донбассу

Вчера, 09:34

Ветеран ЛНР Марочко предрек «огромные» потери ВСУ, если Украина атакует республики Донбасса

7-04-2021, 13:49

В Раде требуют закрытого заседания по обострению в Донбассе

6-04-2021, 17:44

Натовская техника переброшена из Польши, танки Т-90 у границ России

6-04-2021, 15:09

Atlantic Council: начнет ли Путин новое наступление на Украине?

6-04-2021, 11:39

В ЛНР рассказали о боестолкновении с украинской разведгруппой

6-04-2021, 09:04

Полковник ВСУ Грень пообещал России существенные потери

5-04-2021, 13:39

Истребители ВВС Украины отработали удары по российским военным объектам в Крыму

5-04-2021, 11:39

В Киеве предрекли «веселье» на Донбассе

5-04-2021, 07:49

Британцев возмутила реакция Запада на маневры ВСУ у границ России

4-04-2021, 22:34

Глава Союза добровольцев Донбасса Бородай предсказал эскалацию боевых действий на конец апреля

4-04-2021, 07:34

Россия официально поставила ДНР и ЛНР в Донбасс партию вооружения для защиты от ВС Украины

3-04-2021, 12:09

Президент Зеленский на секретном совещании с генералами обсудил возможное нападение России

3-04-2021, 10:34

Кедми: ДНР и ЛНР могут разбить всю артиллерию Украины в Донбассе за несколько часов

2-04-2021, 08:29

Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами»

1-04-2021, 19:24

Баранец: Украина может потерять половину страны в случае атаки на Донбасс

1-04-2021, 09:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров