Украинские средства ПВО обстреляли неизвестные цели на Донбассе

В пятницу, 9 апреля, рано утром украинские средства противовоздушной обороны обстреляли неизвестные цели в Донбассе.

Как сообщает информационный ресурс Аvia.pro , огонь был открыт рядом с границей самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Информации о том, по каким целям велся огонь, не было. Но при этом один из источников сообщил, что, используя зенитно-ракетные комплексы «Оса», ВСУ сбили три беспилотника ДНР.

Стоит отметить, то ни Украина, ни ДНР официально не комментировали сообщение о применении ПВО на линии разграничения украинскими военными.

Также прозвучало предположение, что украинские военные могли отрабатывать применение средств ПВО. А поскольку на вооружении самопровозглашенной Луганской народной республики есть по меньшей мере два готовых к боевому использованию штурмовика Су-25, наличие средств ПВО в случае военных действий становится очень актуальным.

К тому же, не исключено, что ВСУ тренировались применять ПВО и из-за ОТРК «Точка», которыми располагают ополченцы ДНР.

Но пока никаких комментариев касательно применения ПВО в Донбассе Киев не предоставил.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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