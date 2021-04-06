Коболев: Киев получил независимость от Москвы после принятых решений по газу

Сегодня, 15:49

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Коболев: Киев получил независимость от Москвы после принятых решений по газу

Киев стал независимым от Москвы не в далеком 1991-ом. По-настоящему это произошло лишь после того, как он отказался от поставок российского газа. Так считает глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Своим мнением он поделился с украинским изданием «НВ».

Коболев отметил, что ценой невероятных усилий у Украины получилось избавиться от «политической удавки». Уже нет необходимости летать в Москву, вести переговоры и считаться с интересами Федерации.

«Сняли необходимость в обмен на газ сдавать какие-то государственные интересы... Это, наверное, главный позитивный момент», - заявил глава «Нафтогаза».

Теперь в Украину газ поступает из Европы. При этом Коболев говорит, что в корне неверно считать, что Киев через ЕС получает тот же российский газ.

«Когда газ попадает в Европу, он становится европейским», – аргументировал собеседник издания.

Поэтому, полагает он, у Киева есть все основания смело утверждать о полной отвязке от российского газа и независимости от Москвы.

Что касается транзита газа из РФ, Украина не будет от него отказываться. Поскольку это не только деньги, но и «подушка безопасности», а сейчас это особенно важно.

Кобелев заверил, что РФ не будет воевать с Украиной. По крайней мере до тех пор, пока транспортирует через ее территорию свое сырье. Однако как только у Москвы появится возможность доставлять свой газ другим путем, у нее «развяжутся руки», подчеркивает он. Именно поэтому Украина так добивается того, чтобы «Северный поток-2» так и не был запущен.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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