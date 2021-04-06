Яков Кедми раскрыл планы США и НАТО по Донбассу

Какие планы касательно Донбасса могут быть у США и НАТО рассказал бывший израильский разведчик Яков Кедми.

Продолжая надеяться на членство в НАТО, Украина идет на поводу Запада и выполняет даже самые авантюрные указания. И, конечно же, после того как президент США Джо Байден пообещал Киеву оказать поддержку в войне с Россией в Донбассе, а также намекнул на возможное членство в альянсе, украинские власти продолжат и далее действовать так, как это выгодно Западу, передает «Русская Весна ».

Военный эксперт Яков Кедми уверен, что американцы не будут воевать на стороне Украины. Так, на данный момент нет даже признаков того, что США готовят часть для отправки в Украину. К тому же, Байден не давал никаких прямых обещаний Украине. Он лишь сказал, что США поддержат Украину. Что же подразумевает эта поддержка, ясности нет. Но в Киеве решили, что могут рассчитывать на участие сил США в войне против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и даже России.

По мнению эксперта, для США конфликт в Донбассе – это повод надавить на Россию. И в случае, если РФ будет втянута в военные действия против Украины, Вашингтон получит новый повод вводить санкции и различные ограничения.

При этом, отмечают эксперты, вряд ли в Киеве позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому начать полномасштабную войну против Донбасса. Многие украинские политики прекрасно понимают цену обещаний Байдена и осознают, что никакой поддержки США в военных действиях не будет.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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