Ветеран ЛНР Марочко предрек «огромные» потери ВСУ, если Украина атакует республики Донбасса

Сегодня, 13:49

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Ветеран ЛНР Марочко предрек «огромные» потери ВСУ, если Украина атакует республики Донбасса
Ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Потери Вооруженных сил Украины будут огромными, если Киев решится все же начать масштабное наступление на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. 

В эфире телеканала «Россия 24» он заявил о том, что военные действия в Донбассе неминуемы. ВСУ, по его мнению, ударят, как только поступит сигнал из Вашингтона. Запад пытается спровоцировать Россию на прямое участие в конфликте, используя для этого Украину. 

По мнению Андрея Марочко, ЛДНР серьезно усилили свои войска за последние годы. Поэтому ВСУ понесут огромные потери, если все же решатся на наступательную операцию. 

Прокомментировал ситуацию вокруг Донбасса и военный эксперт Яков Кедми. Он заявил, что американцы «безжалостно» подставят под удар Украину, если решатся отдать указание Киеву о начале наступательной операции. 

Такой разворот событий будет иметь лишь один исход, уверены эксперты, и суть его в разрушении Украины, поскольку она станет полем битвы между Западом и РФ, так как Москва не оставит без защиты граждан России, проживающих в Донбассе. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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