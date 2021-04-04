В Раде требуют закрытого заседания по обострению в Донбассе

Сегодня, 17:44

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В Раде требуют закрытого заседания по обострению в Донбассе

В Верховной раде Украины требуют закрытого заседания по обострению в Донбассе.

Обострение ситуации в Донбассе дало повод представителям фракции «Голос» в Верховной раде Украины потребовать экстренного внеочередного заседания по этому вопросу. На нем военно-политическое руководство Украины должно принять четкое решение по ответным мерам на угрозы. Об этом сообщает украинские СМИ, ссылаясь на секретаря комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

Фракция «Голос» также требует, чтобы на заседании присутствовали главы СБУ и МВД страны, дабы «принять немедленные меры для адекватного ответа на угрозы».

Костенко уверен: киевская власть должна сконцентрироваться на проблеме Донбасса и как можно скорее подготовить четкие схемы действий на любые сценарии развития событий, включая обеспечение готовности войск и спецслужб, а также консолидацию с международными партнёрами.

Своими действиями Москва испытывает готовность Киева, поэтому последний должен показать свою стойкость к давлению Москвы. Костенко подчеркнул, что парламенту необходимо включиться в решение насущных вопросов и быстро и эффективно подготовиться к вероятному обострению.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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