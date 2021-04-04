Atlantic Council: начнет ли Путин новое наступление на Украине?

Американские эксперты дали оценку планов Путина для Украины. Так, бывший посол США в Киеве Джон Хербст считает, что российские солдаты скоро будут в Мариуполе. А эксперт Тарас Кузьо опасается, что Зеленский сунется и получит по носу. Однако никто не подумал, что Россия на фоне «Северного потока — 2» и кризиса с ЕС не заинтересована в конфликте.

В последнее время поведение России, которая стягивает свои войска к украинской границе, вызывает тревогу во всем мире и страх перед возможным наступлением, которое может выйти за пределы районов Украины.

Западные партнеры Украины призывают Россию прекратить агрессивные действия. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, выразив непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Между тем военные обозреватели считают, что Москва пытается запугать Зеленского и проверить решимость администрации Байдена. Но есть ряд факторов, которые указывают на возможность начала наступления России.

Известно, что в сентябре в России состоятся парламентские выборы. Рейтинги популярности Путина понизились, а уровень поддержки партии «Единая Россия» резко упал. Военная авантюра против Украины может отвлечь внимание россиян от внутренних проблем. Российские СМИ в последнее время усиливают пропагандистские нападки на Украину, обвиняя Киев в наращивании вооружений на Донбассе.

Когда в 2019 году русскоязычный комик стал шестым президентом Украины, в Москве выражали неприкрытый оптимизм. В России полагали, что Зеленский пойдет на уступки по важнейшим вопросам в целях достижения мира. Но Зеленский отказался идти на компромиссы и воспротивился российским попыткам дистанцироваться от конфликта. В последние месяцы Зеленский пошел в наступление против личного друга и союзника Путина Виктора Медведчука, чем вызвал ярость Кремля, пишет inosmi.ru .

Как отмечает американский публицист Питер Дикинсон в издании Atlantic Council, Украина также во много раз больше Грузии и по территории, и по численности населения, поэтому для осуществления вторжения с применением обычных вооружений России придется привлечь половину своих ВС и она встретит сопротивление как со стороны ВСУ, так и со стороны сил, использующих партизанскую тактику. Россия больше не сможет отрицать, что воюет против Украины, и завязнет в конфликте на пороге своего дома, пишет Дикинсон. Публицист также подчеркивает, что финансовые трудности, потери в живой силе и международная изоляция обернутся для России настоящей катастрофой.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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