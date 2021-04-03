Полковник ВСУ Грень пообещал России существенные потери

Полковник украинской армии Тарас Грень в эфире телеканала «Эспрессо» заявил о значительных потерях, которые ожидают российских военных в случае пересечения ими украинской границы. Полковник ВСУ подчеркнул, что все подразделения ВСУ уже давно приведены в состояние полной боевой готовности, и в случае необходимости готовы оперативно остановить наступление «агрессора», передает «Informing».

По словам полковника ВСУ Тараса Греня, даже если численное превосходство окажется на стороне российских военных, в помощь украинской армии оперативно подтянутся украинские военные ветераны, которые получили хороший опыт в ведении боя на Донбассе.

«Россия не понимает уговоров, предупреждений. Она понимает только силу —и мы готовы ее продемонстрировать в полном объеме, если Россия нарушит территориальную целостность нашей страны, и будет продолжать инициировать конфликт на Донбассе», - прокомментировал украинский военный.

Тарас Грень указал на опыт 24-й бригады ВСУ в 2014 году, которая отстояла сумскую границу, и не дала «агрессору» пройти вглубь Украины.

«Российские военные при встрече с 24-й бригадой испугались, несмотря на то, что тогда у них была достаточно большая группировка на сумской границы. Но они перекрасили свои танки в белый цвет, и прикинулись миротворцами. Россия поняла, что рискует исключительными потерями, и не стала переходить в наступление», - добавил Грень.

Полковник ВСУ сообщил, что за 7-летний военный конфликт украинская армия получила настолько большой опыт, что сможет блокировать любые агрессивные действия России против ВСУ.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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