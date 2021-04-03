Истребители ВВС Украины отработали удары по российским военным объектам в Крыму

Украинская авиация отработала удары по российским военным базам, развернутым на территории Крыма.

Как сообщает Аvia.pro , после того как стало понятно, что турецкие беспилотники, полученные Украиной, не могут обойти российские средства ПВО, ВСУ было решено использовать новую тактику.

Эксперты не исключают, что истребители ВВС Украины уже могли отрабатывать воздушные удары по районам развертывания российских тактических групп, ранее переброшенных в Крым в ответ на развернутые Украиной у границ России крупных военных подразделений.

Источник сообщил, что украинская авиация находилась продолжительное время в зоне, с которой могут наноситься удары по Крыму. Также эта операция могла проводиться и для того, чтобы прикрыть украинских военных, минирующих новые территории.

Стоит отметить, что Киев не давал никаких комментариев касательно проведения полетов военной авиации на юго-востоке страны. Но ранее сообщалось, что из-за усиления украинских подразделений на границе с Крымом, Россия перебросила в Крым дополнительную технику и личный состав.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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