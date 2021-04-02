Глава Союза добровольцев Донбасса Бородай предсказал эскалацию боевых действий на конец апреля

Сегодня, 07:34

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Глава Союза добровольцев Донбасса Бородай предсказал эскалацию боевых действий на конец апреля

Глава Союза добровольцев Донбасса предсказал эскалацию боевых действий.

Бывший председатель Совета министров ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай предсказал на конец апреля эскалацию военных действий в Донецком и Луганском регионах. Киев по-прежнему концентрирует на линии разграничения свою военную технику и личный состав, создавая в регионе «существенную группировку».

Вопросов, по словам Бородая, всего два: начнется война в ближайшем будущем или немного позже и окажет ли Россия помощь ЛДНР в случае наступления ВСУ. В последнем вопросе вариантов всего два: либо придет на помощь ополченцам, либо нет.

В втором случае поражение ждет республики Донбасса, поскольку они не смогут долгое время противостоять превосходящим силам ВСУ. А в первом случае проиграет Украина.

«Если она эту помощь окажет (что будет логично и правильно, потому что значительное число жителей Донбасса являются гражданами России), то Украину ждет неминуемое поражение», - утверждает Бородай.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов «ставит» на начало мая: по его прогнозам ВСУ решится штурмовать Донбасс 2 мая. Первыми пострадают Донецк и Горловка, их попытаются захватить. Он не исключает, что война может принять масштабные размеры. 

«Будут ли масштабные действия? Думаю, что могут быть. Если мы ждали украинское наступление в южной части ДНР и в северной части (чтобы Горловку отрезать от Донецка), то теперь в случае масштабных наступлений удар будет нанесен прямо по Донецку. А то, что было вчера, – разведка боем», - предположил Безсонов.

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