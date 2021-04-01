Россия официально поставила ДНР и ЛНР в Донбасс партию вооружения для защиты от ВС Украины

Сегодня, 12:09

Александр Зуев

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Россия официально поставила ДНР и ЛНР в Донбасс партию вооружения для защиты от ВС Украины

Россия направила на Донбасс крупную партию вооружения для защиты от ВС Украины. Переданное оружие стало первой официальной военной помощью России самопровозглашенным республикам ДНР и ЛНР. Таким образом, Москва продемонстрировала свою поддержку Донбассу. То есть, Кремль показал, что не придерживается нейтралитета в конфликте между Украиной и непризнанными ДНР и ЛНР.

В распоряжении армий республик Донбасса появилась нетренированная техника, в частности, военные УАЗы с пулеметными установками. Фото поставленной ЛДНР российской техники, которая может использоваться для подавления провокаций со стороны украинских силовиков, уже появились в сети. Также это вооружение призвано уничтожать засланных на территории республик Донбасса разведывательно-диверсионных групп.

Как отмечают аналитики, Москва продемонстрировала Киеву готовность оперативно реагировать на любые действия ВСУ на Донбассе в случае начала военной операции, пишет avia.pro.

Ранее сообщалось, что на Донбассе находится около 250 тысяч российских граждан, которые при наступлении ВСУ окажутся под атакой.

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