Сравнивая возможности армий непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и ВСУ, бывший шеф израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми заявил о превосходстве сил ЛДНР.

Он заявил, что бойцам ЛДНР удастся разбить украинские войска, поскольку за последние годы армии непризнанных республик нарастили огневую мощь, а личный состав прошел серьезную подготовку.

«С одной стороны – государство, а с другой – гуляй-поле. Можно надеть хорошо скроенную под-американскую или натовскую форму, от этого боеспособность армии не увеличится», – сказал Кедми.

По его словам, к сегодняшнему дню огневая мощь республик Донбасса превышает огневую мощь ВСУ в артиллерии в три раза, а в танка - в два раза. Он уверен в серьезном превосходстве подготовки бойцов ЛДНР в сравнении с уровнем солдат ВСУ.

Кедми отметил, что в рядах ополченцев ЛДНР воюют профессионалы с большим опытом, тогда как в рядах ВСУ надлежащую подготовку имеют бойцы нескольких батальонов, а в остальных служат солдаты срочной службы, у которых нет опыта ведения реального боя.