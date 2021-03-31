Кедми: ДНР и ЛНР могут разбить всю артиллерию Украины в Донбассе за несколько часов

Сегодня, 08:29

Анна Лисова

0

Image 16+
Кедми: ДНР и ЛНР могут разбить всю артиллерию Украины в Донбассе за несколько часов
Политолог Яков Кедми

Сравнивая возможности армий непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и ВСУ, бывший шеф израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми заявил о превосходстве сил ЛДНР. 

Он заявил, что бойцам ЛДНР удастся разбить украинские войска, поскольку за последние годы армии непризнанных республик нарастили огневую мощь, а личный состав прошел серьезную подготовку. 

«С одной стороны – государство, а с другой – гуляй-поле. Можно надеть хорошо скроенную под-американскую или натовскую форму, от этого боеспособность армии не увеличится», – сказал Кедми.

По его словам, к сегодняшнему дню огневая мощь республик Донбасса превышает огневую мощь ВСУ в артиллерии в три раза, а в танка -  в два раза. Он уверен в серьезном превосходстве подготовки бойцов ЛДНР в сравнении с уровнем солдат ВСУ. 

Кедми отметил, что в рядах ополченцев ЛДНР воюют профессионалы с большим опытом, тогда как в рядах ВСУ надлежащую подготовку имеют бойцы нескольких батальонов, а в остальных служат солдаты срочной службы, у которых нет опыта ведения реального боя. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Кедми: ДНР и ЛНР могут разбить всю артиллерию Украины в Донбассе за несколько часов

Сегодня, 08:29

Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами»

Вчера, 19:24

Баранец: Украина может потерять половину страны в случае атаки на Донбасс

Вчера, 09:14

Представитель ДНР Безсонов назвал основные направления наступления ВСУ на Донбассе

31-03-2021, 15:54

Азаров: Зеленский ответит за военные преступления

31-03-2021, 12:04

«Граница пройдет уже по Днепру»: эксперт Коротченко назвал цену нового наступления ВСУ в Донбассе

31-03-2021, 10:44

Сбежавший из «Иловайского котла» генерал ВСУ рассказал, как захватывал «российские танки»

31-03-2021, 10:39

Украина учится сбивать воздушного врага при помощи С-300

30-03-2021, 23:04

Усиление децентрализации — мина замедленного действия для Украины

30-03-2021, 00:14

В Киеве дали добро на наступательные действия на Донбассе

29-03-2021, 20:54

Эксперт Леонков рассказал, чем может закончиться «разведка боем» для ВСУ в Донбассе

29-03-2021, 17:39

Sina: Украина готовит масштабный военный удар по Крыму при поддержке НАТО

29-03-2021, 07:44

В Донбассе Владимира Зеленского сравнили с Чубайсом

28-03-2021, 11:24

Перенджиев предупредил о возможных новых диверсиях Украины в Крыму и Донбассе

27-03-2021, 20:59

Кравчук: Украина готовится к «любым сценариям» в отношениях с Россией

27-03-2021, 00:04

Defence 24: РФ развернула в Донбассе устаревшие системы РЛС

26-03-2021, 08:34

СМИ: в Одессу прибыл американский сухогруз Ocean Glory c военным снаряжением для ВСУ

25-03-2021, 20:19

Марочко: Зеленский пойдет в наступление на Донбасс после одобрения Вашингтона

25-03-2021, 13:49

Посол Британии в Украине обеспокоен увеличением количества нарушений в Донбассе

25-03-2021, 00:54

Донбасс: ситуация на линии боевого соприкосновения накаляется с каждым днем

24-03-2021, 22:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров